Juliana Díaz abrió su corazón luego de que Maxi Guidici decidiera anunciar que ella ya no forma parte de su vida para nada. El cordobés quiere entrar al Bailando 2023 y ya empezó un tratamiento psicológico para cuidar de su salud mental.

"Escucharlo ayer en la tele diciendo que su único héroe o con la única persona con la que habla es con El Cone y que me desplace en la manera que me desplazó simplemente porque yo no quiero volver a estar en pareja con él...", expresó Juliana Díaz con respecto a los dichos de Maxi.

Qué dijo Juliana Díaz sobre las ganas de Maxi Guidici de entrar al Bailando 2023

"Me parece tristísimo que a dos días de haberse querido quitar la vida esté pidiendo por favor meterse en un programa de televisión", sentenció Juliana dejando en evidencia su desacuerdo con la decisión de Maxi.

Como si eso fuera poco, sentenció cómo cree ella que Maxi Guidici debería ocuparse de su salud mental para poder encontrar estabilidad y recuperar su bienestar: "Osea…él tiene que estar medicado, acompañado y que lo ayuden. Su cabeza todavía no está bien".