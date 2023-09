Tomás Holder protagonizó uno de los momentos más llamativos del Bailando 2023 el pasado jueves 21 de septiembre. En plena transmisión en vivo, sufrió un ataque de pánico en el escenario. Tras esto, Marcelo Tinelli, conductor del programa, actuó con rápidez y lo acompañó hasta la ambulancia, ofreciéndole apoyo y consuelo en ese difícil momento.

Este incidente quedó registrado en las cámaras de América TV que mostraron en vivo este suceso, y posteriormente, Tinelli enfrentó duras críticas por haber expuesto al joven en una situación tan delicada. Sin embargo, durante la edición de este lunes 25, antes de presentar a Juliana, expareja de Maxi Guidici, quien intentó suicidarse recientemente, el presentador decidió romper el silencio y abordar el tema de la salud mental en la televisión con mucha seriedad.

Marcelo Tinelli y Tomás Holder.

Qué dijo Marcelo Tinelli tras las críticas que recibió por mostrar el ataque de pánico de Tomás Holder y sobre el intento de suicidio de Maxi Guidici

Tinelli comenzó expresando su opinión sobre la importancia de abordar la salud mental en los medios de comunicación: "Me parece que es de otra generación querer tapar los temas de salud mental. Lo digo porque uno lo ha vivido en su casa y en ese momento en su casa, tener una mamá que tenga problemas de salud mental era vergonzoso y cuando ibas a un psicólogo, te mandaba a un loquero".

Asimismo, añadió que, en su experiencia personal, le conmovió profundamente abrazar a Tomás Holder y ofrecerle apoyo, independientemente de las críticas y elogios recibidos.

En esta misma línea, Marcelo Tinelli abogó por la visibilidad de los problemas de salud mental y expresó su apoyo a las personas que los enfrentan. En particular, mencionó el caso de Maxi Guidici y la importancia de no ocultar ni estigmatizar estos temas. "A mi me encantó que él pueda hablar hoy con Ángel y que pueda hablar su mamá. Es de otra generación taparlo porque hay mucha gente que lo sufre a diario y me parece que no podemos estar guardando estos temas, no hay que naturalizarlo. Me parece que hoy no va. No te digo decir todo, pero si contarlo. Es mucho mejor. Hay que abrazarlos y darle amor", sentenció.

AM