Analía Franchín reveló detalles de su matrimonio con Sebastián Esquenazi

Con los años Analía Franchín se ganó, a fuerza de trabajo e información, un lugar en los medios de comunicación y se convirtió en una de las panelistas más incisivas de la televisión, aunque su gran salto lo dio al convertirse en sub-campeona de MasterChef Celebrity donde perdió con Claudia Villafañe. En una entrevista reveló cómo logró encontrar el amor verdadero en los brazos del empresario Sebastián Esquenazi y cómo es su vida junto a él.

Luego de conocerse en 2009, se casaron en secreto y al año siguiente fueron padres padres de Benicio. Hoy mediante un vivo con Gente online Franchín decidió hablar de su vida junto al hombre que eligió para ser madre y compartir su día a día. "La plata lo que hace es desnudar a la gente", comenzó diciendo. Y aunque su marido es millonario contó que ella es muy austera y siempre busca las mejores ofertas: "A mí la plata no me cambió, yo sigo yendo todos los lunes y miércoles al supermercado que es cuando tengo el descuento”.

“Si la carne está muy cara le pido a mi mamá que vaya a la carnicería del barrio y me haga el pedido ella. Porque los alquileres de los locales en los barrios son más baratos”, dijo y finalizó: “Yo respeto todos los trabajos. También tengo empleada, pero en mi casa es como una hija. Mi mamá fue empleada doméstica cuando se quedó sola con mis dos hermanas", concluyó.

Analía Franchín contó la reacción de sus compañeros por la segunda temporada de Masterchef

Analía Franchín dio detalles del grupo de WhatsApp que integra los ex participantes de la primera temporada de Masterchef. La finalista del certamen reveló quiénes son los más participativos del ciclo y quienes se confunden a menudo de conversación.

“El grupo de WhatsApp sabés como se activó anoche“, dijo la cocinera en Mitre Live. “Iliana no te escribe nada pero te manda todo audio, se ve que no ve sin anteojos de cerca entonces ella manda audios y a mí me torra escuchar audios pero los escucho", disparó Franchín entre risas.

“Leti es más colgada para contestar y Moldavsky contesta rápido. Vicky nunca participó del chat y una vez subió una foto de un cuadro torcido, después lo borró, le preguntamos pero no explicó nada“, siguió.

Luego, contó quién fue la primera en retirarse del chat. “La única que se fue del grupo fue Rocío Marengo cuando quedó eliminada del programa pero el grupo sigue activo“, tiró.

FL