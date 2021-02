Analía Franchín contó la reacción de sus compañeros por la segunda temporada de Masterchef

Analía Franchín dio detalles del grupo de WhatsApp que integra los ex participantes de la primera temporada de Masterchef.

La finalista del certamen reveló quiénes son los más participativos del ciclo y quienes se confunden a menudo de conversación.

“El grupo de WhatsApp sabés como se activó anoche“, dijo la cocinera en Mitre Live.

“Iliana no te escribe nada pero te manda todo audio, se ve que no ve sin anteojos de cerca entonces ella manda audios y a mí me torra escuchar audios pero los escucho", disparó Franchín entre risas.

“Leti es más colgada para contestar y Moldavsky contesta rápido. Vicky nunca participó del chat y una vez subió una foto de un cuadro torcido, después lo borró, le preguntamos pero no explicó nada“, siguió.

Luego, contó quién fue la primera en retirarse del chat. “La única que se fue del grupo fue Rocío Marengo cuando quedó eliminada del programa pero el grupo sigue activo“, tiró.