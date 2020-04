El romántico post de Analía Maiorana a Diego Santilli por su cumpleaños

View this post on Instagram

FELIZ CUMPLE!!! Hoy es un día que nos encuentra aislados pero mas juntos que nunca.Y con el amor y la complicidad que nos une desde el día que nos casamos . Son tiempos donde ser conscientes es un símbolo de amor hacia el otro. Valoro tu amor, sacrificio y determinación en tu trabajo. Son tiempos donde los sentimientos se sienten con mucha intensidad. Creo que el mejor regalo es el apoyo y el acompañamiento sin límites de tanta gente que es casi imposible contabilizar. Te amo Cucú ❤️