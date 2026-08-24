martes 25 de agosto del 2026
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De Analía Maiorana y Felisa Blaquier a Diego Santilli y Mauricio Macri: las mejores fotos de la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes

El evento reunió a reconocidas figuras de la política, la cultura y la moda en una noche especial.

Gala Museo de Bellas Artes
Diego Santilli, Analia Maiorana, Felisa Blaquier, Sofía Pinto, Mauricio Macri y Dolores Teuly | Sergio Piemonte

La Embajada de España fue escenario de una nueva edición de la cena benéfica del Museo Nacional de Bellas Artes, que reunió a destacadas figuras del ámbito político, empresarial y cultural. Entre los invitados estuvieron Analía Maiorana y Dafne Cejas, quienes participaron de la gala que tuvo como consigna “Un viaje de ida y vuelta entre España y Argentina”.

Gala Buenos Aires
Analía Maiorana y Diego Santilli en la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes | Créditos: Sergio Piemonte

La velada que combinó cultura, diplomacia y solidaridad, tuvo como objetivo recaudar fondos destinados a acompañar las distintas iniciativas del emblemático museo porteño. La convocatoria también contó con la presencia de reconocidas figuras como Diego Santilli y Mauricio Macri, además de otras personalidades que fueron parte de la noche.

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Mauricio Macri y Dolores Teuly en Gala del Museo Nacional de Bellas Artes | Créditos: Sergio Piemonte

Las figuras que dijeron presente en la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes

La exclusiva convocatoria reunió a Felisa Blaquier, Gabriela Ricardes, Marina Achával, Benito Fernández y Fabián Medina Flores, entre otros invitados. La cena estuvo ambientada por Gloria César y se convirtió en un punto de encuentro para personalidades vinculadas con la política, la cultura, la moda y el ámbito empresarial.

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Gala del Museo Nacional de Bellas Artes | Créditos: Sergio Piemonte
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Gala del Museo Nacional de Bellas Artes | Créditos: Sergio Piemonte
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Gala del Museo Nacional de Bellas Artes | Créditos: Sergio Piemonte
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Dolores Teuly y Mauricio Macri en la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes | Créditos: Sergio Piemonte
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Gala del Museo Nacional de Bellas Artes | Créditos: Sergio Piemonte
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Gala del Museo Nacional de Bellas Artes | Créditos: Sergio Piemonte
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Maurio Macri en la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes | Créditos: Sergio Piemonte
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Gala del Museo Nacional de Bellas Artes | Créditos: Sergio Piemonte
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Gabriela Ricardes en la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes | Créditos: Sergio Piemonte
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Fabián Medina Flores y Benito Fernández junto a Marina Ancilleta | Créditos: Sergio Piemonte
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Mauricio Macri, Dolores Teuly y Diego Santilli en la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes | Créditos: Sergio Piemonte
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Ángelo Calcaterra y su novia en la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes | Créditos: Sergio Piemonte
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Mauricio Macri, Dolores Teuly, Gabriela Ricardes en la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes | Créditos: Sergio Piemonte

A lo largo de la velada, los invitados compartieron una noche marcada por el arte, la cultura y la solidaridad. Analía Maiorana, Dafne Cejas, Diego Santilli y Mauricio Macri fueron algunos de los protagonistas de las postales que dejó esta nueva edición de la gala del Museo Nacional de Bellas Artes.

Créditos: Sergio Piemonte

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