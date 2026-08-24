De Analía Maiorana y Felisa Blaquier a Diego Santilli y Mauricio Macri: las mejores fotos de la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes

La Embajada de España fue escenario de una nueva edición de la cena benéfica del Museo Nacional de Bellas Artes, que reunió a destacadas figuras del ámbito político, empresarial y cultural. Entre los invitados estuvieron Analía Maiorana y Dafne Cejas, quienes participaron de la gala que tuvo como consigna “Un viaje de ida y vuelta entre España y Argentina”.
La velada que combinó cultura, diplomacia y solidaridad, tuvo como objetivo recaudar fondos destinados a acompañar las distintas iniciativas del emblemático museo porteño. La convocatoria también contó con la presencia de reconocidas figuras como Diego Santilli y Mauricio Macri, además de otras personalidades que fueron parte de la noche.
Las figuras que dijeron presente en la Gala del Museo Nacional de Bellas Artes
La exclusiva convocatoria reunió a Felisa Blaquier, Gabriela Ricardes, Marina Achával, Benito Fernández y Fabián Medina Flores, entre otros invitados. La cena estuvo ambientada por Gloria César y se convirtió en un punto de encuentro para personalidades vinculadas con la política, la cultura, la moda y el ámbito empresarial.
A lo largo de la velada, los invitados compartieron una noche marcada por el arte, la cultura y la solidaridad. Analía Maiorana, Dafne Cejas, Diego Santilli y Mauricio Macri fueron algunos de los protagonistas de las postales que dejó esta nueva edición de la gala del Museo Nacional de Bellas Artes.
Créditos: Sergio Piemonte