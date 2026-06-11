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Las mejores fotos de la función especial de "La niña sobre un altar" a beneficio de la Fundación Amigos del Teatro San Martín

La obra se realizó en la Sala Casacuberta y reunió a más de 160 invitados.

Gino Bogani y Ginette Reynal
Gino Bogani y Ginette Reynal | Foto: Carlos Furman

La Fundación Amigos del Teatro San Martín realizó una función especial de La niña sobre un altar, la obra de la dramaturga irlandesa Marina Carr dirigida por Oscar Barney Finn. La velada tuvo lugar en la Sala Casacuberta y reunió a más de 160 personas, entre ellos Ginette Reynal, Gino Bogani y Mora Furtado, que disfrutaron de una noche dedicada al teatro y al compromiso con la cultura.

Las mejores fotos de La niña sobre el altar
La niña sobre el altar en el Teatro San Martín

Tras la función, los invitados compartieron un exclusivo cóctel en el que se destacó el trabajo que la Fundación lleva adelante junto al Complejo Teatral de Buenos Aires. Durante el encuentro, la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, puso en valor el presente artístico que atraviesa el Teatro San Martín y el aporte de los distintos programas impulsados para fortalecer su desarrollo.

Las mejores fotos de La niña sobre el altar
Paulo Brunetti, Mercedes Fraile y Analía Couceyro protagonizan La niña sobre el altar

Por su parte, Eva Thesleff de Soldati, presidenta de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, remarcó la importancia de las iniciativas vinculadas a la formación artística, la preservación del patrimonio teatral y la accesibilidad. En tanto, Martín Cabrales destacó el trabajo de Oscar Barney Finn y del elenco de la obra, que recibió una gran ovación del público al finalizar la presentación.

Las mejores fotos de La niña sobre el altar
La niña sobre el altar

Además de la función especial de La niña sobre el altar, la noche tuvo un objetivo solidario porque los fondos recaudados serán destinados a mejorar la accesibilidad de la Sala Martín Coronado mediante la instalación de nuevas barandas, una obra que facilitará el acceso a personas mayores y con movilidad reducida, reafirmando el compromiso de la Fundación con una cultura más inclusiva.

Las mejores fotos de la función especial de "La niña sobre un altar"

Las mejores fotos de La niña sobre el altar
Gino Bogani, Ginette Reynal y Gerard Confalonieri
Las mejores fotos de La niña sobre el altar
Eva Thesleff de Soldati y Gabriela Di Giuseppi
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Elena Wolkowicz y Myriam Blanda
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Eva Thesleff de Soldati, María Elena Estrada, Margarita Olivera y Teresa Bausili
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Gabriel Corrado y Constanza Feraud
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Gino Bogani, Mora Furtado y Pompi Fontán Balestra
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Ramón Santamaría, María Magdalena Demaría y Gerard Confalonieri
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Marina Achaval
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Nacho y Gabriela Miguens junto a Marcelo Lamesa y Florencia Horteloup de Lamesa
Las mejores fotos de La niña sobre el altar
Gloria Laurence, Federico Arrocena, Sonia Blaquier y Santiago Varela
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Ginette Reynal y Martín Cabrales
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Martín Redrado y Lulú Sanguinetti

Fotos: Manuel Pose Varela y Carlos Furman

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