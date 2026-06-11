Las mejores fotos de la función especial de "La niña sobre un altar" a beneficio de la Fundación Amigos del Teatro San Martín

La Fundación Amigos del Teatro San Martín realizó una función especial de La niña sobre un altar, la obra de la dramaturga irlandesa Marina Carr dirigida por Oscar Barney Finn. La velada tuvo lugar en la Sala Casacuberta y reunió a más de 160 personas, entre ellos Ginette Reynal, Gino Bogani y Mora Furtado, que disfrutaron de una noche dedicada al teatro y al compromiso con la cultura.
Tras la función, los invitados compartieron un exclusivo cóctel en el que se destacó el trabajo que la Fundación lleva adelante junto al Complejo Teatral de Buenos Aires. Durante el encuentro, la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, puso en valor el presente artístico que atraviesa el Teatro San Martín y el aporte de los distintos programas impulsados para fortalecer su desarrollo.
Por su parte, Eva Thesleff de Soldati, presidenta de la Fundación Amigos del Teatro San Martín, remarcó la importancia de las iniciativas vinculadas a la formación artística, la preservación del patrimonio teatral y la accesibilidad. En tanto, Martín Cabrales destacó el trabajo de Oscar Barney Finn y del elenco de la obra, que recibió una gran ovación del público al finalizar la presentación.
Además de la función especial de La niña sobre el altar, la noche tuvo un objetivo solidario porque los fondos recaudados serán destinados a mejorar la accesibilidad de la Sala Martín Coronado mediante la instalación de nuevas barandas, una obra que facilitará el acceso a personas mayores y con movilidad reducida, reafirmando el compromiso de la Fundación con una cultura más inclusiva.
Las mejores fotos de la función especial de "La niña sobre un altar"
Fotos: Manuel Pose Varela y Carlos Furman