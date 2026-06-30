La historia de amor de Diego Santilli y Nancy Pazos: del inicio como amantes que confesó ella a la escandalosa separación

Diego Santilli y Nancy Pazos vivieron trece años juntos, tiempo en el que formaron un hogar y acompañaron el crecimiento de sus hijos. La relación se desarrolló en paralelo a sus carreras profesionales, con una dinámica que combinó vida familiar y exposición pública. El inicio tuvo características singulares y el final se convirtió en un capítulo que llamó la atención, dejando un registro de momentos que marcaron su paso en común y que aún son recordados.

Con más de 20 años juntos: Así fue la historia de amor entre Diego Santilli y Nancy Pazos

Diego Santilli y Nancy Pazos compartieron una relación que se extendió por más de dos décadas, en la que construyeron una familia con tres hijos y atravesaron distintas etapas de convivencia. El vínculo comenzó en un contexto particular y con el tiempo se consolidó en la vida pública y privada de ambos. La historia estuvo marcada por momentos de cercanía, proyectos compartidos y un desenlace que dejó huella en su recorrido personal.

Nancy Pazos

Durante una entrevista, la periodista reconoció que el inicio de la historia se dio en circunstancias particulares, cuando aún estaba casada con Fernando González. “No me enamoré de un día para el otro de Santilli. Fue un proceso. Fuimos amigos mucho tiempo, fuimos amantes mucho tiempo y yo me negaba a enamorarme de un Santilli”, relató. Con el paso de los años, la relación se consolidó y juntos formaron una familia con tres hijos: Nicanor, Benicio y Tonio.

La convivencia estuvo marcada por la intensidad de sus carreras y por la construcción de un hogar en el que los hijos fueron protagonistas. Nancy Pazos recordó que nunca se casó con Diego Santilli, aunque compartieron más de trece años de vida en común. “Con Santilli no me casé nunca. Me casé una sola vez, antes de él”, explicó, dejando en claro que su vínculo con el político se desarrolló en otro plano. Además, reconoció que la fidelidad no fue un concepto presente en su vida: “La palabra fidelidad nunca estuvo en mi diccionario”.

Diego Santilli

Con el tiempo, la pareja atravesó momentos de tensión que derivaron en la separación. La periodista contó que el final fue doloroso y que implicó un proceso difícil de asimilar. “Desde que él habla conmigo en enero hasta que se termina yendo de casa a fines de marzo o abril, dormíamos con cinco almohadas en el medio que las ponía él. Yo no lo toqué nunca más”, contó sobre los últimos meses de convivencia. Esa etapa marcó el cierre de una historia que había comenzado en la juventud.

De la convivencia familiar a la separación definitiva: El final de la relación de Diego Santilli y Nancy Pazos

En distintas entrevistas, Nancy Pazos compartió cómo vivió la etapa posterior a la separación. “Para que tengas una idea, una vez me bajaron en una camilla de un vuelo internacional; había ido a ver a unos amigos que tenía afuera. Llegué a 42 grados de temperatura, con toda una descompensación del cuerpo, y no me podía levantar del asiento. Ahí empecé a soltar”, relató. Sus palabras reflejaron el impacto físico y emocional que tuvo el final de la relación, y cómo encontró en la terapia una herramienta para reconstruirse.

Nancy Pazos

Según relató la presentadora, el acompañamiento psicológico formó parte fundamental del cierre de esta etapa en su vida. “Más que nada, lo que más hice fue hacer terapia; llegué a ir cinco veces por semana porque era lo que necesitaba. Necesitaba sacar cosas de adentro, reconstruirme, volver a encontrarme”, aseguró. La periodista encontró en ese camino la manera de superar el dolor y de iniciar una nueva etapa.

En sus declaraciones, Nancy Pazos: “Cuando me dijo que estaba confundido, su frase lo deserotizó. En su momento, fue el hombre más importante de mi vida; eróticamente éramos perfectos… pero a mí me la bajó y nunca más”. Con estas palabras, también recordó cómo cambió su percepción sobre Diego Santilli, resumió el quiebre definitivo en la relación y el cierre de un capítulo que había marcado gran parte de su vida.

Nancy Pazos

La historia de Diego Santilli y Nancy Pazos se extendió por veinte años, desde un inicio marcado por la amistad y el vínculo como amantes hasta una separación que la periodista describió como dolorosa. Con tres hijos en común y una vida compartida, el final de la relación implicó un proceso de reconstrucción personal para la periodista, quien encontró en la terapia la manera de superar el impacto.

VDV