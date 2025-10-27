Analía Maiorana reveló las consecuencias de haberse casado con Diego Santilli: "Antes tenía mucha más libertad"

Analía Maiorana y Diego Santilli se casaron hace ya más de diez años, en una ceremonia que fue el broche de oro de una relación que no estuvo exenta de polémica. En una entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, la modelo y empresaria habló de su vida con el flamante diputado electo por la Provincia de Buenos Aires y se encargó de desmitificar mucho de lo que las personas creen de su presente.

Cómo cambió la vida de Analía Maiorana desde que se casó con Diego Santilli

“Yo creo que vi su rol de padre y me enamoró”, dice Analía Maiorana, firme, cuando Maugeri le pregunta cómo la conquistó Diego Santilli. “Al estar separada, hijas mujeres. Dije qué lindo un hombre así. Fue lo que más me atrapó”, explica, y rápidamente añade: “Y el humor también, eh. Ojo, fue algo que a nosotros nos enganchó mucho”.

Analía Maiorana y Héctor Maugeri.

No es casualidad esa mención y la corrección inmediata sobre los motivos que la llevaron a enamorarse. Maiorana reconoce, inmediatamente, que esa conexión a través del humor se mantiene hasta hoy y es fundamental en su día a día.

En ese marco, y habiendo mencionado su cotidianeidad con Diego Santilli, Analía Maiorana se sincera y pone el foco en lo que la gente considera sobre ellos. “La gente cree que te casás con un político y tenés todo fácil. A mí me pasó al revés…yo antes tenía muchísima libertad en mi vida”, sentencia.

Explica que es normal que se piense eso, por lo que se ve en los medios y en las redes y que entiende que se cause esa sensación, pero que está lejos de ser la norma. Coincide que hoy en día tiene que tratar de que todo esté en un eje, la vida privada y la pública, mientras que aboga por cuidar a su familia y que haya bienestar en su casa.

Analía Maiorana y Diego Santilli.

Analía Maiorana explicó en qué considera que perdió Libertad

Para ejemplificar esto, Analía Maiorana eligió comentar dos puntos clave donde su vida cambió. Primero, habló de las épocas de campaña, donde comenta que “hay muchas batallas que afrontar”, mientras tiene que “hacer de esposa, madre, hija, hermana” y contenedora.

Luego, puso el foco en las cosas que tuvo que dejar de hacer. “Yo era una persona que viajaba mucho, que compartía muchas cosas, ya sea con mis colecciones, con mi trabajo, como en su momento de modelo, de estar yendo y viniendo a países diferentes. Y casada con Diego, eso se limitó muchísimo”, contó.

Para finalizar, reconoció que a veces “enloquece” y que necesita un descanso. “Trato de conectar un poco con lo que amo (…) la naturaleza, el mate, mi perro Bartolo. O sea, te nombro cosas que para mí son fuertes y que las necesito”, cerró.

Analía Maiorana.

De esta forma, Analía Maiorana reveló cuánto cambió su vida desde que está casada con Diego Santilli. La modelo y empresaria abrió su corazón con Héctor Maugeri y se sinceró sobre el presente que lleva y “la libertad” que perdió.