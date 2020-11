Anamá Ferreyra asistió a un cumpleaños y después anunció que tenía Coronavirus

Hace algunas semanas, Pata Villanueva celebró un cumpleaños distinto. Pero la celebración se vio opacada después de tener un fuerte enfrentamiento con su amiga Anamá Ferreira quien concurrió al festejo, cantó sin barbijo y luego dio positivo al Covid-19.

La historia comenzó cuando Villanueva contó que celebró su cumpleaños el pasado 5 de octubre en un restaurante junto a algunas amigas, donde se encontraba Ferreira. Según lo que cuenta Pata, Ferreira se sentó en la mesa y luego se sacó el barbijo y comenzó a cantar una canción en portugués, pero al día siguiente Nati Jota, con quien la modelo trabaja, dio positivo para el Coronavirus. Luego se conoció que la Anamá contrajo el virus.

"No lo vivo con miedo este momento, pero sí con prudencia. Yo me meto el alcohol por todos lados. Soy cagona. Si uno se cuida y si tuviera veinte años no me importaría tanto. Soy asmática y tuve neumonía dos veces. Gracias a Dios estoy bien. Estuve con Anamá Ferreira que vino a mi cumpleaños teniendo coronavirus", confesó Villanueva en un mano a mano con Mitre Live.

"Me mandé 14 días de encierro. Vino sin precaución, cosa que fue horrible. Yo me enojé muchísimo con ella. Éramos cuatro y no debería haber venido. Me quedé 14 días adentro, me hice el hisopado y estoy acá", continuó.

Con cierta indignación, defenestró a Ferreira: "Me enojé muchísimo con Anamá Ferreira. Si estoy trabajando en la tele y me dicen que mis compañeros están contagiados y venís a mi cumpleaños y se queda una hora en mi mesa. Nos mandó al frente a todos. Y nosotros tuvimos que quedarnos dos semanas en casa y me llamaban todos los días para saber cómo estaba. Después de cuidarme tanto, pasé unos días con un cagaso que no te puedo explicar".

"Todavía no me pasó el enojo. No volví a hablar. Ayer me la encontré y nos dijimos hola y chau. No me interesa hablar con la gente que no toma conciencia de las cosas, por publicidad o por lo que sea", aseguró enojada.

"Ese tipo de gente no me interesa. Estuvo en mi vida mucho tiempo. Ya no me gustaron dos o tres cosas y me quedo con los amigos de toda la vida que me responden como yo les respondo a ellos y el resto no me interesa", cerró Villanueva.

Anamá se defendió de los dichos de Villanueva

Más tarde, Anamá se defendió y aseguró que ella no sabía que Nati Jota tenía coronavirus, por lo cual decidió ir a las celebraciones de su amiga. "En el cumpleaños no éramos cuatro, éramos siete. Yo me senté lejos de todos, que me cargaban porque no me quería sacar el barbijo. Me lo saqué solamente para comer y me lo volví a poner. En todas las fotos se puede ver que llevaba el barbijo puesto. Esto fue el lunes. El martes a la tarde Nati Jota dice: 'Chicos, di positivo de coronavirus'. Entonces, llamé a mi médico", indicó.

Dolida por los dichos Villanueva, Ferreira reveló: "Una noche, mientras yo estaba con coronavirus, ella se toma todo el vino y me llama. Estaba totalmente mal. Tengo los audios, pero no los muestro porque no me gusta exponer a la gente, aunque ella me esté exponiendo a mí. En esos audios me dijo que yo era culpable de tener Covid-19 y de haber ido a su cumpleaños".

"Entonces le dije: 'Pata, yo no sabía'. En vez de preguntarme si necesitaba algo me decía esas cosas. Ella toma un poco de vino y se pone loca. Yo estaba con el virus así que dije 'no le voy a dar importancia'. Pero ahora las cosas que está diciendo en los medios son muy graves", sentenció Anamá.

Por esta cuestión, la modelo brasileña espera que Villanueva le pida disculpas públicamente e incluso barajó la posibilidad de realizar una demanda por injurias. "Es un horror y una tristeza porque ella es amiga mía hace más de 40 años. Si yo fuera mala persona, abriría la boca y contaría unas cosas de ella que se tiene que ir del país. Por el amor que les tengo a sus tres hijos no voy a decir nada", cerró la brasileña.