André Horvilleur debutó como actor de la mano de su papá, Emmanuel Horvilleur

André Horvilleur demostró que continúa los pasos artísticos de sus padres, Emmanuel Horvilleur y Celeste Cid.

El adolescente de 18 años debutó como actor de la mano del ex Illya Kuryaki and the Valderramas en el videoclip que lanzó en la noche de este miércoles.

André Horvilleur y Emmanuel Horvilleur venían anunciando el estreno de "Te daría" con algunas imágenes del backstage.

Finalmente, el videoclip ya está disponible y allí se pueden ver a padre e hijo con el mismo vestuario.

El videoclip transcurre en una casa de té y André Horvilleur y Emmanuel Horvilleur interpretan a dos camareros.

En el final de la ficción, aparece el joven una chica y se corta el plano cuando están a punto de darse un beso.

"Rompela tranka", le escribió Celeste Cid a su hijo en las redes sociales. Previamente, la actriz había manifestado en un posteo de su ex, donde aparecían ambos: "No, bueno"

De esta manera, quedó claro que los papás de André Horvilleur se llevan bárbaro y que el joven también tiene muy buena relación con ellos.