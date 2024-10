Silvestre mantuvo una relación con una de las grandes actrices argentinas, Andrea del Boca. Juntos realizaron algunas novelas, donde se conocieron y empezaron una relación alrededor de 1982 que duró tan solo cuatro años, pero si generó un gran impacto dentro de la sociedad de aquel entonces.

¿Cuántos años tenía Silvestre cuando estaba con Andrea del Boca?

Mientras el músico tenía alrededor de 29 años y estaba en pareja con Déborah Ramos, con la que estaba esperando su tercer hijo. Inició una relación, la joven empezaba a dar sus pasos en la industria, ella teniendo aún 17 años. La actriz dio detalles del vínculo que los unía en algunas entrevistas.

Tiempo atrás, la actriz fue invitada a “PH, podemos hablar” y habló de los recuerdos que tiene con el músico en su primera cita, aunque prefirió omitir su nombre. "Él venía de un show y traía la ropa del show. Era un músico, no precisamente del rock. Era un cantante muy conocido y hacíamos una novela y éramos como la pareja del momento", inició su relato Andrea del Boca.

"Salimos, fuimos a pasear con el auto. En medio de la Avenida Pueyrredón, el auto se para y nos quedamos sin nafta. A tres cuadras, había una estación de servicio. Llegamos y él me dice que no tenía plata", continuó su anécdota recordando que en aquel entonces ella tenía apenas 17 años y no se movía con dinero en efectivo.

Para salvar la situación, ya que estaban en una cita, Silvestre le dio a quién los atendió en la estación de servicio un reloj, lo que les permitió seguir su camino. "Me puse a llorar y le dije que yo tampoco tenía plata. Él le da el reloj y le dice que cuando vuelva del show le va a pagar. Después, lo recuperó", concluyó Andrea del Boca.

La relación con Silvestre duró casi cinco años, pero no todo terminó siendo como Andrea del Boca imaginaba. Todo su vínculo inició mientras grababan ‘Los cien días de Ana’ donde ella era la protagonista y el su coprotagonista. Inmediatamente se enamoraron, sin importar que la pareja del actor estuviera embarazada.El vínculo que los unía era fuertemente cuestionado, principalmente porque ella era menor de edad y estaba saliendo con un hombre cercano a los 30 años.

Poco tiempo después de empezar a salir con Andrea del Boca, Silvestre abandona a su esposa creyendo que así sería aceptado por la familia de su joven enamorada, pero esto no pasó. A pesar de esto ambos siguieron apostando en el amor hasta que ella lo dejó al descubrir una infidelidad de su parte que terminó por romperle el corazón y alejarnos definitivamente.

