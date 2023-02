Andrea Politti junto a su hijo Galo: "Me da seguridad actuar al lado de mi madre"

Comparten el escenario y se divierten, se ríen y se admiran. “Hacer lo que me gusta junto a ella me da mucha felicidad. Aprendo mucho de mi madre”, dice Galo Hagelström (21) el hijo de la actriz Andrea Politti.

Madre e hijo actúan en “Tijeras Salvajes” una comedia graciosa que se presenta con éxito en el Multitabaris. En la platea, Fernando Hagelström, padre y marido observa a sus amores y los aplaude.

“Que esté mi hijo me conmueve y si bien él no quería trabajar conmigo es una propuesta muy linda. Siento mucha felicidad. Me encanta esta obra y estoy agradecida de que mi hijo haya debutado en una pieza tan hermosa y de vanguardia. El estudió teatro muchos años y hoy tiene la posibilidad de crecer con lo que el público le va indicando día a día. Y eso es maravilloso", dice la actriz y conductora.

Andrea Politti junto a su hijo Galo

" ‘Tijeras’, cuyo autor es Paul Pförtner, fue vista en el mundo entero por más de 14 millones de personas. Se desarrolla en una peluquería y en la mitad se descubre un asesinato de una concertista que vive en el piso de arriba. Todos son sospechosos y es el público quien descubre al culpable. Es muy original y tenemos preparados tres finales. Vienen adultos, jóvenes y niños que interactúan con entusiasmo y votan cual es el final. La respuesta de la gente es diferente cada noche. Está dirigida por una “leyend” como le digo como Manuel González Gil y el productor es Tomás Rottemberg, hijo de Linda Peretz, quien integra el elenco con reconocidos actores como Mario Pasik, Diego Reinhold y Alejandro Packer”, cuenta Andrea Politti con entusiasmo.

Andrea Politti junto a su hijo Galo

Galo, quien se roba los suspiros de la platea femenina, empezó a estudiar teatro a los 14 con maestros como Valentina Fernández de Rosa, Nicolás Domenicci, de la escuela de Agustín Alezzo y con Nora Moseinco entre otros. También toca la guitarra y el piano y es cinturón negro en Taekwondo. Admira a su madre y asegura que esta posibilidad llegó en el momento justo.

“Es mi primer trabajo e interpreto a un policía. Es una doble gratificación porque hago lo que me gusta y al lado de mi madre. Eso me da más seguridad. Una de las cosas que más valoro de ella es su actitud de ir siempre hacia adelante, de enfrentar los desafíos con optimismo. Es muy positiva. Tengo la suerte de trabajar al lado de actores de primer nivel que integran el elenco. Es muy loco lo que me pasa y a la vez muy hermoso. En el teatro siento que todo es novedad, locura, que dependo del público en cada función”, agrega Galo.

Hija del recordado y talentoso actor Luis Politti, Andrea Politti se lució como actriz en “Confesiones de Mujeres de 30”, en las películas “Facundo la Sombra del Tigre” de Nicolás Sarquis y “Un Peso, un Dólar”. En televisión participó de éxitos como “Los Machos”, “Resistiré”, “Los Simuladores” y “Pan Caliente”. Como presentadora ganó dos premios Martin Fierro por “Los Unos y los otros” en 2014 y por “Corte y Confección”, en 2021. También se destacó en “Cuestión de peso” y “Turno Tarde”. En todos sus trabajos mostró energía y dedicación.

Galo, el hijo de Andrea Politti

“Creo que lo mío es genética ya que mi padre amaba la actuación y ese ADN también está en mi hijo, ya que era muy chico cuando yo ensayaba mis papeles y el me daba devoluciones que me servían mucho. Pero lo mío es, sobre todo, mucha constancia. Si quiero algo, no sé si lo voy a lograr pero sí sé que voy a morir intentándolo. En cada propuesta pongo lo mejor de mí. Y en esta obra nos divertimos todos, es una fiesta. El público cambia cada noche y todo es ‘aquí y ahora’ y como dice Diego (Reinhold) ‘el público siempre tiene razón”, dice la multifacética Andrea.

Galo, el hijo de Andrea Politti

En pareja con el músico saxofonista Fernando Hagelström desde hace 24 años, confiesa: “Somos muy compañeros y muy unidos. El amor que nos tenemos es hermoso. Son muchos años juntos con un hijo de 21. Y nos elegimos cada día. La fórmula es amar a la otra persona, lo fundamental para estar juntos, nos bancamos. Si se bancan los defectos del otro, es porque la otra persona te ama y vale la pena el vínculo. Me gusta su mirada sobre lo que yo hago. Y Fer se da cuenta cuando lo necesito y me dice ‘te acompaño’. Galo es único hijo. Es maravilloso, inteligente y sensible. Se toma todo en serio y es responsable. Estudia canto, música, actuación. No conoció a su abuelo pero cuando lo vi actuar me saltó el corazón porque sentí que veía a mi padre Luis. Lamentablemente no pude actuar con mi viejo y poder hacerlo con Galo me hace inmensamente feliz”, concluye mientras su hijo la mira con admiración.



Producción: Alicia Blanco

Agradecimientos: df adventure. Aguirre 640 (Vestuario Galo), @df.adventure