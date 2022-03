Conocé a Galo, el hijo de Andrea Politti que sigue los pasos de su madre

Andrea Politti es una de las actrices y conductoras más queridas de nuestra farándula. La celebridad tiene una carrera sólida dentro del mundo del espectáculo que ahora su hijo, Galo, quiere transitar.

El joven es muy talentoso y en repetidas ocasiones, la conductora destacó la calidad de artista que es. Amante de la fotografía y del teatro, Galo descubrió que quería ser actor con apenas 14 años.



"A los 14 años descubrí mi vocación, que es la actuación. Es lo que más amo", aseguró el hijo de Politti, fruto de su relación con Fernando Hagelström. "Mientras tanto, fui descubriendo varias cosas. Las fotografías de mi Instagram las saqué yo con mi cámara. También estoy estudiando música", contó en diálogo con Perros de la calle.



En la charla con el programa radial, el joven aseguró que admira al talento local. "Admiro mucho a Peter Lanzani y Joaquín Furriel, por el trabajo que hicieron en El Reino. Me parecen genios. Hay un montón más, no son los únicos. Pero me sacó la galera. Son mis favoritos. Modelos a seguir", cerró el hijo de Andrea, entusiasmado por lo que está por venir.



Andrea Politti reveló datos sobre su dramática historia familiar

En una charla en PH Podemos Hablar, la actriz y conductora se refirió a la relación especial que tuvo con su padre, el actor Luis Politti, que falleció hace 41 años.

“Yo era muy chica y me enteré de su exilio de una forma muy extraña. Era el Día del Padre y él no llegaba. Fue toda una situación muy traumática. Por suerte, pude estar en España con él y siento que en esos meses fue el mejor padre del mundo. Se emocionó mucho cuando se enteró que yo iba a ser actriz” comenzó diciendo Andrea.

“Obviamente hice terapia, pero cuando llega el 14 de julio, que es la fecha en la que falleció, siempre estoy triste. A la vez, me pasa que en el teatro me encuentro con él. Es como que actúa conmigo”, confesó Politti.

Además, Andrea contó que luego de la triste noticia, se enteró que tenía dos hermanas. “Mi vieja se había separado y resulta que mi viejo tenía una mujer con dos hijos más. Nos presentaron, pero tampoco fue muy… mi vieja estaba enojadísima” dijo, y agregó: “Ellas se habían ido a México porque también tuvieron problemas en la dictadura. Hice el famoso gente que busca gente y me pude encontrar con ellas. Estuvo muy bueno. Lo que no hay es un vínculo porque eso lo tenés que crear. Ahora una está en Alemania y la otra, en México".