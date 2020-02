¡De alto vuelo! Andrea Rincón contó como tuvo sexo en el baño de un avión

Como gran anfitriona, Nicole Neumann recibió en su casa a Iliana Calabró, Andrea Rincón, el Turco Naim Sibara y Robertito Funes Ugarte, para ser parte del programa Divina Comida. Así fue que en medio de una charla amena, todos compartieron anécdotas, aunque ninguna pudo superar a la confesión hot de Rincón, quien se animó a contar que tuvo sexo en un avión.

La fantasía no generó mucho, pero lo que más llamó la atención fue cómo lograr escabullirse en el sanitario junto a su pareja. “Sobornamos a la azafata para que nos deje entrar a los dos al baño”, explicó ante la atenta mirada del resto de los comensales.

Como si fuera poco, la actriz luego agregó entre risas: “Eso fue en un transporte público, pero no fue en el único en el que tuve sexo, sino que en un micro también. Íbamos tapaditos con la frazadita, se pasó a mi asiento y… ¡no lo voy a contar!”. Al final, cuando Nicole Neumann concluyó que no era “tan vergonzosa”, Andrea Rincón aseguró: “Con la persona que no conozco, sí. Pero con mi pareja no soy vergonzosa”.

