Andrea Taboada tildó de "mala persona" a Yanina Latorre

Hoy fue un día agitado para las Angelitas de "Los Ángeles de la Mañana". Yanina Latorre se vió en el ojo tras su enfrentamiento con Beto Casella. Ahora se sumó Andrea Taboada, quien aseguró que la esposa de Diego Latorre es "mala persona".

Todo comenzó cuando Ángel de Brito, conductor del programa, mostró una foto en el auto de Yanina tomada por Andrea y la habían denominado como "marginal".

“Estábamos juntas en ese momento… En ese momento, éramos amigas. Eso fue con el consenso de ellas, obvio”, recordó Taboada.

“Claro, porque cuando conviene divierte, cuando no conviene, no divierte”, retrucó Latorre. Al escuchar eso Taboada disparó filosa: “No, porque en ese momento éramos amigas. Y ahora no. Y no sos tan importante, ¿Sabés? Eso es lo que pasa, no sos tan importante”, remarcó.

“¿Por qué genera todo ese odio en Bendita?”, preguntó Angel de Brito. Y la morocha, con mucha seguridad, dijo: “Porque es mala persona. Yo creo que es mala persona, yo lo aseguro, aseguro que es mala persona”. Esto dejó sin palabras a Yanina, quien sólo la miró, pero no dijo nada y se la pudo ver con los ojos lagrimoso.

“¿Por qué?”, consultó el periodista. “Por todas las cosas que me han pasado a mi, por ejemplo, que no las voy a exponer en LAM. Hay cuestiones que son privadas, que no pertenecen al programa. Por eso, yo respeto”, cerró la panelista.