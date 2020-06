Andrés Calamaro: "Estoy feliz en la cuarentena"

Andrés Calamaro hizo referencia a sus días de aislamiento y confesó que está muy a gusto con la cuarentena obligatoria. El famoso cantautor argentino expresó que se esta tomando con calma este momento histórico a nivel mundial y que considera que está mejor ahora que cuando esta de gira.

"Estoy feliz en la cuarentena. Prefiero esto antes que ir de gira, toda la vida. Me gusta quedarme acá. En Madrid tengo un vecino con el virus... Y si estuviera allá, estaría comprando cosas en Amazon todo el tiempo. Amazon y porro. Si el trabajador se despierta a las 6 de la mañana, yo me despierto a las 6 de la tarde. Si el trabajador se duerme a las 9 de la noche, yo me duermo a las 9 de la mañana", expresó el artista en diálogo con RollingStone.

Luego, el músico de 58 años continuó: "Me lo tomo con calma. Estoy mejor que de gira. Esta gira que íbamos a hacer era la mejor: Berlín, Shepherd's Bush en Londres, Olympia en París, Milán y el Palacio de los Deportes en Madrid que no lo hacía hace 15 años. Cuando subí al escenario, me di cuenta y les dije 'chicos, no se olviden porque éste es el último festival grande de una época'. Lo supe".

Calamaro se encuentra pasando el confinamiento en Argentina y argumentó con aquel medio periodístico que aprovecha los días para componer. Sin horarios ni limitaciones, aprovecha las noches para escribir algunos de sus versos en compañía de sus cigarros y el día para descansar.