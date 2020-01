Alejandra Maglietti habló sobre los rumores de romance con Andrés Calamaro

Todo comenzó cuando en la sección "La Pavada" del diario Crónica publicó que Andrés Calamaro estaba más que interesado en contactar a Alejandra Maglietti ya que se siente atraído por su natural belleza. "El Salmón" le habría pedido a un productor del programa que vea "que onda" ella con él y si había agua en la pileta, le consiguiera su teléfono para invitarla a salir.

Durante unos de los programas Alejandra confesó que tiene adoración por la música de Calamaro y ahí empezaron las especulaciones. En la tarde de hoy, este portal se comunicó con la modelo y panelista y ella sorprendió con sus declaraciones.

"Yo dije que me gustaba lo que hacía Andrés y un amigo de él le contó por Twitter eso y ahí empezó todo. No tendría problemas en encontrarme con Calamaro a tomar algo. Admiro su capacidad para componer y cantar y jamás me negaría a charlar un rato. Después del programa nos escribimos mensajes, yo le agradecí por su interés y el me agradeció por hablar bien de él y hasta ahí llegamos", explicó la bellísima Ale.

¿Pasará algo?