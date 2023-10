Zaira Nara renunció al stream del Bailando 2023 y su decisión generó polémica. Ángel de Brito aseguró en LAM que la modelo habló con el dueño de la marca y le dijo que mientras Coty siguiera en ese espacio, ella no volvería.

"Nunca dejaría sin trabajo a alguien. Están mintiendo. Yo me BAJÉ porque lo qué pasó ayer es mi límite. No pedí nada, no exigí nada. Todo eso que dicen es mentira. Es una vergüenza que sigan minimizando lo de ayer y tapándolo con mentiras", expresó Zaira Nara desde su cuenta oficial de Twitter.

La reacción de Ángel de Brito al tweet de Zaira Nara

Al ver lo publicó Zaira Nara en Twitter, Ángel de Brito decidió confrontarla públicamente y apuntó contra la modelo. "Mentirosa", respondió el conductor de LAM dejando en evidencia que las palabras de la hermana de Wanda Nara no serían ciertas.

La publicación de Ángel de Brito.

Cabe recordar que cuando Zaira Nara estuvo en el jurado, la producción del Bailando 2023 le prohibió el ingreso a Alicia Barbasola, la esposa de Andrés Nara. Lo que demostraría que lo que desmiente Ángel de Brito sería real.