Ángel de Brito confirmó que conducirá en Luzu TV

Ángel de Brito tomó por sorpresa a sus seguidores al hacer un anuncio que resultó completamente inesperado, ya que lo liga directamente al stream, mundo en el que hasta el momento no se ha sumergido, ya que siempre se lució en la televisión.

A través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, un seguidor le preguntó a Ángel de Brito cuándo podrían verlo en la mesa de "Nadie Dice Nada", programa que conduce Nico Occhiato en Luzu TV.

La publicación de Ángel De Brito.

El anuncio de Ángel de Brito

Para sorpresa de muchos, Ángel de Brito respondió: "Lunes. Conductor invitado". De esa forma sacó a la luz que estará junto a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina y Nacho Elizalde. Cabe recordar que por motivos personales, Santiago Talledo no va al programa ese día.

El divertido ida y vuelta de Ángel de Brito y Santi Talledo.

"Qué bronca que no estoy", expresó Santiago Talledo desde sus redes. "No me mandes preguntas en privado", le contestó Ángel de Brito, exponiendo que el actor le manda mensajes preguntándole cosas.