Aníbal Lotocki se entregó en la Superintendencia de Agentes Federales de La Plata durante la jornada de este miércoles, luego de recibir una orden de detención relacionada con la investigación sobre la muerte de Cristian Zárate.

Esta decisión de la Justicia fue un alivio para muchas de las personas que lo habían denunciado, ya que representó la posibilidad de obtener finalmente respuestas por parte de las autoridades después de años de espera.

En este contexto, Ángel De Brito contactó a Ezequiel Luna, hermano de Silvina Luna, quien recientemente se enteró de que el juez Luis Schelgel, a cargo del Juzgado N°60, había decidido no abrir una investigación contra Aníbal Lotocki por la muerte de la actriz. Sin embargo, lo que sorprendió al presentador de LAM no fue solo la noticia de la detención del falso cirujano, sino también una experiencia personal que tuvo la noche anterior.

El mensaje que Silvina Luna le envió a su hermano Ezequiel, antes de la detención de Aníbal Lotocki

Ezequiel Luna compartió con De Brito que había tenido un sueño inusual la noche anterior: "Me dijo: ¿Podés creer lo que me pasó? Me desperté de madrugada, llorando y había soñado con Silvina. Ahora lo vivo como un mensaje porque no tenía ni idea", contó el conductor, expresando su asombro ante esta revelación.

Para finalizar, Ángel De Brito mencionó sobre lo vivido por el hermano de Silvina Luna: "Es creer o reventar, pero es lo que le pasó a Ezequiel hoy. Me dijo que los resultados de la autopsia todavía no están porque demoran 45 días o un poco más pero son días hábiles".

