Ángel de Brito fue quien tiró la primicia y confirmó esta tarde que Jimena Barón y Matías Palleiro estaban separados.

El conductor de LAM dejó a todos pasmados cuando le preguntaron por La Cobra y su pareja. "¿Jimena Barón separada?" le consultaron sus seguidores en el clásico Ángel Responde.

Ángel de Brito había "confirmado" la separación de Jimena Barón

Lo cierto es que, sin vueltas, el periodista dio un contundente Sí que provocó reacciones y diversos rumores.

Toda la verdad de la supuesta separación de Jimena Barón

Pero después de esta bomba, Ángel de Brito salió a aclarar qué pasó entre Jimena Barón y Matías Palleiro.

El jurado de Bailando 2023 aclaró a qué se refería cuando hablaba de separación. "No se separó. Ya les conté. Se fue un mes de viaje. Separados físicamente. Sino ya tendríamos más canciones de venganza", dijo el periodista.

Ángel de Brito dio los motivos de la supuesta separación de Jimena Barón.

Jimena Barón y Matías Palleiro están en pareja hace ya dos años. Aunque al inicio del romance la cantante intentó mantener en secreto su amorío, más adelante se fue relajando y compartiendo sus viajes y su rutina con el empresario.

Tiempo atrás, Jimena Barón confesó que antes de conocer a Matías le pidió a Dios que le envíe un compañero de vida. “Esto es bastante gracioso de confesar, pero el escribí una carta a Dios. Describiendo el compañero que me gustaría tener. Y realmente es como si la hubiera leído. Tipo le pedí cosas como ‘que coma mucho y que no me proponga compartir el plato’ que son muy Matías (que se está enterando en este momento sobre la carta a Dios)", contó la cantante.