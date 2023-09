Jimena Barón no se guarda nada y esta vez no tuvo filtro a la hora de hablar de la separación de Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo.

La Cobra fue consultada por este nuevo capítulo en la historia amorosa de su ex pareja y su ex amiga y fue irónica: "No tengo idea me perdí ya. ¿Cortaron de nuevo? Estoy agotada, no puedo seguir el hilo", tiró Jimena Barón en diálogo con Intrusos.

La historia de traición de Jimena Barón y Gianinna Maradona

Después de varios años de rumores, Jimena Barón finalmente contó su verdad de lo que pasó con la amistad de Gianinna Maradona una vez que se confirmó su romance con Daniel Osvaldo.

La cantante lanzó este año el tema La Araña que, claramente, fue dedicado a esta triste historia de traición.

La artista fue picante al responder sobre la repercusión de ese tema y la reacción de Gianinna, quien habría considerado la canción como una "falta de respeto". “Yo pensé que faltar el respeto era estar con el marido de su amiga. Pero bueno, en mi barrio, por lo menos, esos son los códigos”, disparó en ese momento Jimena Barón.