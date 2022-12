Ángel de Brito criticó duramente a Lussich y Pallares

Ángel de Brito estuvo en mañanísima y habló con Carmen Barbieri de temas muy variados. La polémica llegó cuando el conductor de LAM se refirió sobre sus ex colegas, Adrían Pallares y Rodrigo Lusich. Afirmó que "ellos son dos panqueques" y criticó duramente al ciclo Socios afirmando que "Lo que hacen es horrible".

Carmen le preguntó a Ángel qué le parecía el programa de sus Lussich y Pallares. "No me gusta todo ese bochinche, todo ese ruido, todo ese baile" respondió el conductor y afirmó "No es algo personal contra ellos, para nada. Simplemente no me gusta". Luego explicó que esa sensación de desinterés también la tiene por otros programas: Tampoco me gustaba cuando Rial se hizo el feminista, se puso el pañuelo verde y llevaba a hablar a todas las feministas. No se lo creí"

Ángel de Brito estuvo en "Mañanisima" y habló de Adrían Pallares y Rodrigo Lussich

En la entrevista, De Brito recordó a sus ex compañeros del programa Los Profesionales, ciclo conducido por Viviana Canosa al aire de Canal 9, y recordó cómo era la relación entre los tres. "Cuando fuimos compañeros nos llevamos muy bien, tuvimos un trato excelente" expresó Ángel. Pero luego explicó cómo es la relación hoy en día: "Con ellos no tengo relación ni diálogo" confesó. Para el conductor, el motivo del alejamiento se debe a que "son las cosas que te pasan cuando dejás de trabajar con alguien y no sos amigo. Por ahí no te peleás pero dejás de tener trato y se enfría todo".

Cuando Pampito le preguntó si sigue pensando que Lussich y Pallares son "panqueques", Ángel de Brito respondió sin rodeos: "Es que son dos panqueques. Si yo toda mi vida critiqué a Tinelli y ahora elogio a Tinelli porque estoy en ese canal, y si antes yo decía barbaridades de Telenoche y ahora elogio a Telenoche porque fui a ese canal" fomentó De Brito y luego de una breve pausa, arremetió diciendo "¿Qué soy ¡Un panqueque! Bueno, eso hicieron ellos".