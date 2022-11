Ángel de Brito habló de su pelea con Eliana Guercio: "Está ofendida por..."

Ángel de Brito se refirió a su pelea con Eliana Guercio en su clásico segmento de preguntas y respuestas.

El periodista habló en sus redes sociales sobre la distancia con la mujer de Sergio Chiquito Romero y por qué aún no apareció en LAM. “Eliana está ofendida porque no la elegí entre ella y otra en un Ángelresponde”, aseguró el periodista en su Instagram.

"¿Cuándo Eliana Guercio en LAM? ¿Sabés si tiene trabajo estando en Argentina?", le preguntaron otra vez sobre ella. "No quiere. Se ofendió por una pavada y eso que la banqué cuando no era nadie", disparó.

Ángel de Brito habló de su pelea con Eliana Guercio

Eliana Guercio y Chiquito Romero regresaron a Argentina para que el arquero se desempeñe como arquero. Ya instalada en el país, la ex vedette decidió retomar su carrera artística y es parte del programa "El Club del Moro", que conduce Santiago del Moro. Eliana se sumó al equipo justamente en el momento en que Cathy Fulop decidió renunciar.

El obstáculo de Eliana Guercio y Sergio Romero cuando empezaron su relación

Semanas atrás, Eliana Guercio dio una extensa entrevista con Intrusos donde habló sobre los inicios de su vínculo con Sergio Romero.

El deportista y la ex vedette empezaron su romance hace 14 años en plena explosión en la carrera de la modelo. Tal como contó la rubia, todo empezó cuando él la encontró en un boliche donde estaba haciendo presencia en Comodoro Rivadavia.

"Nosotros estábamos enamoradísimos. No queríamos pasar un segundo más separados. Nos re extrañábamos. Yo le decía que no podía dejar mi trabajo. Me dice que él estaba seguro que quería estar conmigo 'sos vos' me decía. Yo estaba muerta de amor, le dije una vez no, me dijo 'pensalo bien'. Cuando él se iba yo lloraba, se iba y sufría. Para mí era él", contó.

"La familia de él y la mía no querían. Nadie quería. Todos pensaban que era un error. Mi mamá me dejó de hablar como diez días. Hubiese seguido sin hablarme hasta que Sergio me dijo 'dame el número'. El tema era la edad, él tenía 21 años y yo 31", siguió.