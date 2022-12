El comentario de Ángel de Brito que enojó a Estefi Berardi en vivo

Durante la edición de ayer de LAM, Ángel de Brito contó sobre cómo hizo enojar, con sus comentarios en Twitter, a Cámen Barbieri y la acusaba de "enojarse por todo". Estefanía Berardi contestó al conductor, asegurando que la capocómica sólo actúa y que en realidad no es una persona que se enoje fácilmente. La panelista dijo estar harta del tema y de Brito le insinuó que renuncie.

“Hoy la hice calentar de vuelta a Carmen, porque no los dejaba hablar a los chicos. Y me contestó, me dijo 'Yo soy la conductora', a lo Flor de la V... Y 'yo hago lo que quiero'" comenzó Ángel de Brito con su relato. El periodista hizo referencia a la crítica que le realizó a Barbieri mientras él miraba Mañanisima, programa que conduce la mamá de Fede Bal. Fue ese comentario que provocó la reacción de Estefi Berardi. "Carmen lo actúa, no lo dice de verdad. Ella no se enoja” le remarcó la panelista al conductor de LAM.

Las criticas de Ángel de Brito que abrió el debate en LAM y terminó con el enojo de Estefi Berardi

El debate comenzó a tomar temperatura lentamente y comenzó el cruce. De Brito le contestó a Berardi: “Estefi ¡entendelo de una vez! Carmen se enoja por todo, nada le viene bien a esa mujer". La panelista no se quedó callada y expresó "¡Bueno, siempre lo mismo! ¡Me harta este tema! Todos los días con el mismo tema, siempre lo mismo". A Ángel no le cayó para nada bien y le insinuó que, si no lle gusta hablar sobre el tema, debía renunciar. "Bueno, renunciá si te harta el tema. Allá está la puerta, andá y quedate en Mañanisima" arremetió el conductor.

Ya más calmada, Estefi siguió manteniendo su postura de defender a Carmen Barbieri, afirmando que no es una persona que se enoja fácilmente. "Carmen actúa. En Mañanisima es como una comedia" remarcó Berardi y fue en ese momento que su compañera, Fernanda Iglesias lanzó la teoría sobre que a Estefanía le conviene defender a Barbieri. "A ella (Berardi) le conviene pensar así porque cuando la boludea a ella cree que es un chiste" afirmó Iglesias. Ante estas acusaciones, Estefi concluyó: "A mí nunca me boludea. Nos morimos de la risa con Carmen... Piensen lo que quieran"