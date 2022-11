Rodrigo Lussich confesó que le dejaron el corazón seco

Rodrigo Lussich no escapó de ser víctima del desamor. En el mundo del espectáculo las relaciones suelen tener una pronta fecha de caducidad. En esta oportunidad el conductor expuso cómo transita su estado emocional en cuanto al amor. Terminar es un proceso complicado del que todos quisieran escapar, de hecho hay quienes lo alargan. El periodista confirmó recientemente su ruptura.

Rodrigo Lussich, que actualmente ha crecido mucho a nivel profesional le toca como buen samaritano dar sus declaraciones con respecto a lo que sucede en su vida sentimental, así como coloca a diferentes personajes a confesar sus situaciones dramáticas en los momentos más sensibles. El periodista toma su espacio mientras procesa la información "Mí corazón está seco. Solo, solísimo. Vengo de una relación larga con bastante compromiso en el medio. Así que estoy en un momento de duelo, transitando tranquilo", confesó ante la relación que culminó hace poco tiempo.

Lussich aprovecha el tiempo para centrarse en él, mientras llegan las nuevas aventuras a su vida, planteó dentro de la charla que mantuvo, lo difícil que es conocer a otra persona luego de haber estado tanto sumergido en una relación, menciono olvidar el proceso de conocer al otro. "Juego con mí soltería porque es parte del código también. Al aire juego todo lo que quieran, pero la procesión va por dentro. Es parte del laburo. Después, estoy solo, tranquilo. Picoteo, no como podría que sería más. He tenido mejores épocas. Hoy me da bastante fiaca", reflexionó el periodista.

La conversación permitió entrar en más detalles y le dispararon la pregunta: ¿Te gusta seducir o dejarte seducir? "Yo no tengo problema en encararme muevo con mucha naturalidad. Uno no está en ningún lado que lo ponga en un sitio de marcar distancia con la gente. Yo me siento parte del paisaje. Busco por Instagram, aplicaciones de citas, Tinder, Hapnn y esas. Pero ahí después que pase algo...mucha cosita de charla y queda ahí", finalizó Rodrigo Lussich