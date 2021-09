Ángel de Brito definió a Jorge Rial: "No tiene códigos"

Hace un tiempo, la relación entre Ángel de Brito y Jorge Rial es tensa. Ahora, durante una entrevista en Pampita Online, el conductor de Los Ángeles de la mañana volvió a ser contundente a la hora de definir a su colega.

"Jorge Rial no tiene códigos. Lo han dicho sus propios compañeros. Hasta los últimos a los que no les avisó que renunciaba. Echó gente de su programa, como Luis Ventura, que era como su hermano", afirmó Angel de Brito.

"Hay cosas que hizo que no me gustan y yo las digo. Había una época en que todos le tenían un miedo tremendo. Sobre todo, los famosos. A mí nunca me pasó, y nunca trabajé con él tampoco. Ni siquiera tuve una pelea con él, no pasa nada ", aseguró.

Luego, sorprendió que se comunica debes en cuando con él: "Lo frecuentaba más cuando yo estaba en América, o cuando él estaba con Loli Antoniale, porque con ella éramos amigos. Cada tanto hablamos por WhatsApp, cuando le tengo que preguntar algo. Como cuando se le incendió la casa".

Ángel de Brito confirmó que deja uno de sus trabajos: "Por poco tiempo"

Ángel de Brito hizo una curiosa confesión en su habitual sección de Ángel Responde. Mediante se dedicaba a responder las curiosidades de sus seguidores, el conductor de LAM deslizó una rotunda decisión sobre su futuro.

Uno de los usuarios de Instagram, le preguntó sobre su programa de radio en la CNN Radio, El Espectador, y el jurado de La Academia no dudó en contestar. "¿Seguís en la radio?" fue la consulta de los fans y Ángel de Brito fue contundente: "Por poco tiempo".