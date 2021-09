Angel de Brito visitó a Pampita y habló de su pareja: "Nunca hablo de mi vida privada, es un límite"

Angel de Brito visitó a Pampita en "Pampita Online". Allí el periodista habló de todo y a duras penas, contó detalles de su vida privada. Además, agregó datos desconocidos de sus amores y su actual relación. Por otro lado, el conductor de LAM hizo hincapié que no quiere exponer su vida privada en los medios.

"¿A qué edad te enamoraste por primera vez?", fue una de las primeras preguntas que le hizo Pampita a de Brito. "A los 25...", respondió el conductor de LAM y la modelo retrucó: "¿A los 25? ¿antes no?". "Bueno, sí... De verdad digo", dijo el periodista.

Más tarde, Pampita le preguntó si sufrió por amor. "No, no me tocó...", le respondió Ángel de Brito. "¿Dejaste? ¿te dejaron?", indaga Pampita. Y el conductor de LAM contestó entre risas: "Dejé... Por eso no sufrí".

Celoso de su intimidad, Angel de Brito confesó que está en pareja y felizmente casado: “No tengo ningún tipo de prejuicio. No es que me ando ocultando o escondiendo. Ya se publicaron fotos y lo dejé pasar. Una vez me hicieron una guardia periodística y cuando la leí la nota no tenía nada que ver con la situación real. Cuando vas por la calle no te vas riendo ni posando”.

“Si vos ves mis notas nunca hablo de mi vida privada, es un límite que siempre mantengo. La familia, afuera. Todos los que trabajan conmigo la conocen. Si empiezo a abrir puertas y ventanas después estoy obligado a contestar”, lanzó Angel de Brito.

“No se sabe nada de mí por decisión propia. Tiene que ver con mi carácter además. Soy reservado, tranquilo, callado”, cerró.