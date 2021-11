Luego del escándalo del Wanda Gate, parece que la paz reinó entre Ángel de Brito y Jorge Rial, quienes mantuvieron una tensa relación durante los últimos años. De hecho, el ex conductor de Intrusos le prometió al conductor de LAM que lo iría a visitar al ciclo de El Trece y que llevaría un capítulo de su libro para mostrárselo a las panelistas.

Ángel de Brito desmintió los rumores de crisis entre Jorge Rial y Romina Pereiro

En las últimas horas comenzó a circular el rumor de crisis entre Jorge Rial y Romina Pereiro, pero el jurado de La Academia admitió que habló con su colega y desmintió todo.

“Hablé con Rial esta mañana porque había algunos rumores de separación de su mujer, de Romina” comenzó diciendo Ángel de Brito en el ciclo de El Trece. Y con humor agregó: “Lo leí en las redes y me preguntaron algunos colegas. Ahora parece que soy el vocero, no sé por qué me preguntan a mí”.

“Me dijo que no es verdad, que está todo bien. Que estaba en la casa con ella, estaban juntos” confirmó el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

No es la primera vez que Jorge Rial enfrenta rumores de crisis con su pareja, Romina Pereiro. En agosto de este año, mientras la nutricionista viajó al Sur con sus hijas, el periodista tuvo que salir a desmentirla versión. "Se fueron a ver las ballenas y ya las extraño. No fui porque era un viaje de chicas" confesó Rial.

Ángel de Brito contó la tremenda frase que le dijo Wanda Nara: "Sufrieron mucho"

Ángel de Brito aportó más detalles del escándalo entre Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi.

El periodista se comunicó con la empresaria mientras descansa en Dubai quien le confirmó que realizará la entrevista con Susana Giménez. "No sé que voy a decir. Tengo hijos grandes que sufrieron mucho", disparó la rubia en diálogo por WhatsApp.

Ángel de Brito aseguró que Wanda Nara también le dio datos sobre la charla que tuvo con la China Suárez. "Que duró más de 40 minutos", contó el conductor de LAM pero no quiso aportar más detalles.

