Ángel de Brito destrozó sin piedad al marido de Zaira Nara, Jacob Von Plessen.

Con el triángulo amoroso que conformó el Wandagate, entre Mauro Icardi, la China Suárez y la pobre Wanda Nara, que fue quien lo padeció dejó esquirlas en la pareja de su hermana Zaira Nara con Jakob von Plessen quienes atraviesan una crisis. En sus historias de Instagram Ángel de Brito destrozó al marido de la menor de las Nara.

En una nueva edición de #ÁngelResponde, al jurado de La Academia de ShowMatch le preguntaron qué opina de lo hizo la pareja de Zaira. Claramente, quien preguntaba se refería al rumor que afirma que Jakob habría sido cómplice del encuentro de Mauro y China a espaldas de Wanda.

"Es un salame", contestó el conductor de LAM por eltrece, tajante, a través de sus historias Instagram.

El mensaje de Zaira Nara en medio de la crisis con Jakob Von Plessen

Tras descubrir que su marido Jakob Von Plessen fue cómplice absoluto del encuentro entre Mauro Icardi y la China Suárez, Zaira Nara atraviesa un momento complicado con su esposo y ya no usa el anillo de compromiso debido a la crisis que viven. Ahora en las últimas horas compartió una llamativa historia en su cuenta de Instagram.

La conductora lanzó una sorpresiva reflexión en inglés: “Sometimes people are beautiful. Not it looks. Not in what they say. Just in what they are” que significa “A veces las personas son hermosas. No se ve. No en lo que dicen. Sólo en lo que son”. ¿A quién fue dirigido el mensaje? ¿Tomará nota Jakob?

Hace unos días sonó fuerte el rumor de que Zai y Jacob se había separado definitivamente por este hecho que tanto dolor le causó a la conductora y modelo, pero en las últimas horas fue bajando el tono de la noticia y ahora se habla sólo de una fuerte crisis. ¿Qué pasará?

