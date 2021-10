Pamela David se refirió a la salida de Jorge Rial de América: "No se sentía bien y priorizó su salud"

Pamela David conoce de primera mano los pormenores de lo que sucede en “América TV” por ser la esposa de Daniel Vila, presidente de Fundación Grupo América. Entrevistada por Juan Etchegoyen en “Mitre Live” se refirió a una de las salidas más escandalosas que vivió el canal tras el abrupto final de “TV Nostra”, conducido por Jorge Rial.

"No voy a hablar de otros programas porque me parece espantoso, se hacen grandes apuestas y son diferentes los casos. Jorge no se sentía bien y priorizó su salud, me parece perfecto tomar esa decisión. Si lo puede hacer, bárbaro", dijo.

Pamela, además, mostró su apoyo hacia el periodista y conductor, que fue duramente criticado en las redes sociales por dar por terminado un programa sin previo aviso. "Cada uno tiene sus motivos y se respetan. No es fácil tomar una decisión así y no quiero hablar con liviandad de una decisión muy masticada”, reflexionó.

Hoy la conductora se encuentra al frente de “La Ruleta de tus Sueños”, el programa de entretenimiento de “América TV” que significa su regreso a la pantalla tras años lejos de la televisión.

Jorge Rial compartió un irónico mensaje sobre Intrusos y una de sus panelistas le respondió

Jorge Rial compartió un picante mensaje en Twitter sobre Intrusos y Marcela Baños salió al cruce.

En medio del wandagate el ex conductor del programa de América compartió en sus redes sociales una antigua foto con los ex integrantes del ciclo, Marcela Tauro, Luis Ventura y Daniel Gómez Rinaldi. "El dream team. Marcábamos agenda. Teníamos info propia", expresó el periodista en clara referencia a la actual gestión del programa.

Sobre este mensaje, Marcela Baños sentó postura y se alejó de Rial. “Fue innecesario. No entendí lo que quiso decir. Él se fue del programa, de hecho yo trabajé con él. Hoy hay un equipo nuevo, pero hay que hacerle el aguante a la gente", dijo en La Once Diez.

"Nos está yendo bien, me encanta que todos tengamos trabajo. Celebremos esto que es un show, hay que entretenernos y divertirnos, no matarnos entre nosotros”, agregó la panelista.