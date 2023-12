Ángel de Brito destrozó a Lali González: "Lamento que el resentimiento te gane"

Ángel de Brito aseguró que la performance de Lali González fue "una cosa rara", por lo que luego de ganar en el voto telefónico, la actriz paraguaya recogió el guante y le dedicó una publicación en las redes sociales.

"Lo que a vos te parece raro, Ángel de Brito, evidentemente no le parece al resto de la República Argentina que pudo elegirme. Porque solo pueden votar los que viven en este país hermano. Hoy me vuelvo a quedar por el voto de la gente que me quiere ver crecer, porque yo puedo", expresó Lali González.

La contuntente respuesta de Ángel de Brito

Como era de esperarse, el conductor de LAM se hizo eco de la publicación que le dedicó Lali González y le respondió. "Lamento que el resentimiento te gane y no puedas disfrutar de este milagro de Navidad", sentenció Ángel de Brito.

De esta forma, Ángel de Brito sostuvo su postura a la hora de darle la devolución a Lali González. Cabe recordar que el voto de la gente dejó afuera a Romina Uhrig que al ser exparticipante de Gran Hermano era fuerte en el teléfono.