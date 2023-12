Pampita y Moria Casán protagonizaron unas de las peleas televisivas más fuertes de los últimos años. Todo ocurrió la noche de este martes en un tenso episodio del Bailando 2023, conducido por Marcelo Tinelli en América TV.

El momento inició cuando estaban evaluando a Martu Morales y Yeyo de Gregorio. Primero, fue Ángel De Brito que señaló que por las vacaciones de Yeyo, a pesar de que fue un buen performance iba a calificarlo con un cero. "Seguramente alguno de mis compañeros les pondrá un 10 para que no sufran", se explayó picante. Seguidamente, Pampita intervino: "Acá hay muchos votos muy distintos. En general, todos los que a mí me gustan los votan pésimo, los que yo los voto pésimo les regalan 10, así que somos todos libres y yo les voy a poner esto".

Pero lejos de quedarse callada, Moria Casán apuntó contra la modelo: "Me parece injusto lo que dice la señora Carolina Ardohain, Pampita, porque dice ‘lo que a nosotros no nos gusta, les regalan 10". En ese instante, la esposa de Roberto García Moritán se armó de valentía y cruzó a La One: "Pero a veces se caen en la pista y les ponen 10, dale".

Este último comentario fue el inicio de una acalorada discusión en donde surgieron calificaciones como "ridícula" y acusaciones contra Moria sobre de que la producción le indicaba a quien ponerle un buen puntaje. Además, Pampita se defendió con vehemencia y destacó que no se iba a dejar ningunear con nadie, para no retroceder siete años atrás cuando esto le sucedía.

Qué pasó después de la pelea en vivo entre Pampita y Moria Casán

Marcelo Tinelli tuvo que intervenir y tratar de calmar la situación que se estaba saliendo de las manos. Pero, después de que terminó el programa en vivo, Ángel De Brito se volcó a su cuenta oficial de X (antes Twitter) para contarle a sus seguidores qué sucedió luego de que las cámaras dejaran de grabar el Bailando.

Ángel De Brito reveló qué sucedió luego de la pelea entre Pampita y Moria Casán

Muy picante, el conductor de LAM dijo: "La pelea terminó peor. Se revolearon la política en las notas". Este dato de Ángel De Brito generó numerosos comentarios que especulaban sobre un trasfondo político en la disputa entre Pampita y Moria Casán. Al parecer, la reacción de ambas estaría vinculada a las diferentes afiliaciones políticas de sus parejas: Moria Casán por ser la suegra política de Sergio Massa, mientras que Pampita está casada con Roberto García Moritán, ministro del gobierno de Javier Milei.

