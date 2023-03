Hace unos días Soledad Aquino, madre de Candelaria Tinelli, salió a hablar luego de la polémica entrevista que su hija dio en LAM en referencia a Guillermina Valdés. Ángel de Brito decidió responderle y criticó su aspecto físico.

"Igual no me gusta mucho verla ahí. En un programa de chusmerío, Cande es muy fina, no me gusta verla ahí", fue la declaración de Soledad en referencia a LAM y lo que causó la furia de Ángel de Brito. El conductor le estaba mandando un saludo de recuperación a Chano, quien estará presentándose en el Lollapalooza, cuando provechó para tirarle un palito a Aquino.

Cande Tinelli durante su entrevista en LAM

"Le mandamos un beso grande a Chano. No como a Soledad Aquino que me parece una grasa. Ojalá que le salga todo bien y que sea para su bien", expresó picante Ángel de Brito.

Mirando directamente a la cámara y con esa ironía que lo caracteriza continuó hablando de Soledad Aquino y compartió qué es lo que le parece "grasa" de la madre de Candelaria Tinelli. "A mí me parece grasa el flequillito de Soledad Aquino, como que quedó ya... Pero es una opinión. Toda la vida le dijeron grasa y con toda esa grasada que hacía Tinelli, alimentó a un montón de familia", reiteró.

Cande Tinelli dejó de seguir a Soledad Aquino y reveló que tienen una mala relación

"Yo me río, con las barbaridades que dice todo el mundo, ¿Me voy a espantar porque me digan grasa? Grasa es no trabajar, es opinión, si te mantienen toda la vida, a mí me parece grasa", cerró el conductor de LAM insinuando que no fue nada grave lo que expresó sobre Soledad Aquino y dejó en claro que no la quiere en su programa.

Ángel de Brito reveló que el Bailando iría a otro canal

Ángel de Brito dio información sobre la posible vuelta del "Bailando" desde la dinpamica de preguntas y respuestas que hace con sus seguidores con el "Ángel responde". Esto sucedió luego de una cena que compartió con Marcelo Tinelli tras la participación de Cande Tinelli en su programa.

"Si se hace el Bailando, ¿sería para este año?", consultó un seguidor. "Se está negociando el Bailando para América a las 22", sentenció Ángel de Brito dejando en evidencia que hay probabilidades de que se haga en dicho canal y no en ElTrece como se creía que sería.

