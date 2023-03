Hace unos días Candelaria Tinelli se sentó en LAM y lanzó una bomba contra Guillermina Valdés, ex pareja de Marcelo Tinelli y madre de su hermano menor Lorenzo. Sus declaraciones causaron una guerra virtual entre las familias y Ángel de Brito explicó el motivo por el que Cande no volvió a su programa después de la respuesta de la actriz.

"No teníamos buena relación, nunca conecté mucho con ella. Somos diferentes... A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo​. Siento que le hizo mal a mi papá", fueron algunos de los comentarios que Cande Tinelli hizo frente a Ángel de Brito y sus angelitas. Claro está que Guillermina y uno de sus hijos, Dante Ortega, se hicieron eco de la discusión y le respondieron.

Sin embargo, Ángel de Brito contó que Candelaria Tinelli no se arrepiente de nada de lo que dijo y que tenía muchas cosas para contar, pero que solo contó al aire lo que quería que supiera la gente sobre su papá y la actriz.

"No está arrepentida de lo que dijo. Para nada. No sólo ratifica lo todo que dijo, sino que me dijo 'mejor que no hable más, porque es para más quilombo'. No como amenaza, sino como diciendo que si sigue hablando es peor", expresó Ángel de Brito en su programa.

Guillermina Valdés reaccionó tras el comentario de Cande Tinelli:

Además, el conductor de LAM confesó que habló con Cande Tinelli en los pasillos, una vez que terminó el programa, y que ella le dijo que "Estuvo tranqui" en cuanto sus polémicas declaraciones. "Hoy Cande no vino al programa porque está como agotada mentalmente de todo lo que se dijo", admitió de Brito.

Apareció la hermana de Guille Valdés y dejó un contundente mensaje

Cande Tinelli prendió el ventilador y habló de su relación tirante con Guille Valdés, con quien parece no haber tenido buena onda. Sus palabras generaron fuerte repercusión en la familia de la empresaria y su hijo Dante salió a defenderse cuando la influencer los trató de "desagradecidos".

Pero otra persona que también apareció en escena fue Lucía Valdés, hermana de la empresaria que compartió un contundente post en referencia a este escándalo. "No hablar mal de nadie es la mejor manera de hablar bien de tì", dice el post que subió la joven.

OL.