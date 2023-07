Ángel de Brito fue una de las personas del espectáculo a las que Jey Mammón demandó junto a Lucas Benvenuto. Además de dejar en claro que no llegaron a un acuerdo porque no se va a retractar por expresar su opinión respecto a dicha causa, el conductor de "LAM" leyó los mensajes que le mandó Benvenuto.

Luego de que Jey Mammón estuviera en "Intrusos", Ángel de Brito se comunicó con Lucas Benvenuto: "Le pregunté si tenía alguna foto de él a los 16 años, para ver cómo era". El joven respondió que no tiene fotos de esa edad, que las únicas que existen de esa etapa de su vida fueron las que tomaron los pederastas.

Con respecto a lo que está sucediendo en los medios y en las redes tras la entrevista que brindó Jey Mammón, Lucas Benvenuto le dijo a De Brito: "Aprovecho que me hablaste para decirte que estoy muy mal de ánimo, hoy falté a las clases de patín".

"Te juro que es muy parecido a cuando era un niño y esa sensación de que hablar está mal. Y si bien, el 90% de la sociedad está conmigo, me siento solo igualmente", agregó Benvenuto que con sus palabras conmovió a todos los que estaban presentes en el estudio de "LAM".

Lucas Benvenuto.

Ángel de Brito reveló que a Benvenuto no le interesa cómo siga todo

Que Jey Mammón se autoproclame víctima de esta situación fue un golpe muy bajo para Lucas Benvenuto. "Así salga bien o mal todo esto, nadie va a arreglar lo que rompieron adentro mío", manifestó el joven en diálogo con Ángel.

"Me da igual lo que pase, no me van a devolver eso", cerró Lucas Benvenuto que seguido a eso le agradeció a Ángel de Brito por estar y le pidió disculpas por no querer hablar más del tema.