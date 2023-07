Ángel de Brito dio su opinión respecto a la entrevista de tuvo Jey Mammón en Intrusos la tarde del miércoles. En LAM, el conductor, además habló de la demanda que el humorista le hizo, y a ella se le sumó Yanina Latorre, quien se encuentra en la misma situación, solo que ella no recibió dicha notificación.

"¿Quiere accionar?, que accione. El llamó a mediación a muchas personas, algunas fueron notificadas, otras no", comentó Ángel de Brito en el programa luego de que pasaran el tape de Jey Mammón y el cruce que tuvo con Pampito y Laura Ubfal.

Al mismo tiempo, Yanina Latorre dijo que no le llegó ninguna carta: "Me hubiera gustado que fueras a la mediación y no fuiste. Yo recibo todas las cartas documento". Además, la angelita agregó: "Obviamente que iría a la mediación, y no me retractaría de nada y también le diría que opiné e hice mi trabajo", cerró la panelista.

Por cuanto es la demanda de Jey Mammón a Ángel de Brito

El humorista decidió iniciar acciones legales a Lucas Benvenuto y el conductor Ángel de Brito, junto a otros colegas del medio. Durante la tarde del miércoles, se estuvo divulgando la cifra millonaria por la que Jey Mammón.

El humorista demanda al conductor de LAM por 8 millones de dólares. La cifra la arrojo Yanina Latorre en el programa mientras se seguía hablando de la entrevista de Jey Mammón en Intrusos, junto con el feroz cruce que tuvo con dos de los panelista.

