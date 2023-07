Yanina Latorre lapidó a Flor De La V tras su entrevista a Jey Mammón: "Me dan ganas de vomitar"

Yanina Latorre apuntó de lleno a Flor De La V en LAM tras la entrevista que le hizo esta tarde en Intrusos a Jey Mammón.

Todo surgió porque Ángel De Brito recordó que el exconductor de La Peña demandó a varias figuras del espectáculo, entre ellas a la pareja de Pablo Goycochea.

"No se presentó a la mediación. Mandó a su abogado", agregó el periodista. Seguido a esto, la mamá de Lola Latorre comenzó su descargo hacia la conductora de América.

Jey Mammón y Flor De La V.

Yanina Latorre contra Flor De La V

"Hablando de Flor y me hago cargo de todo lo que digo: ¿Cómo te sentás a conducir un programa y sos un ser creíble?.. Más con la lucha que ella tiene por la Comunidad LGTB y la discriminación que sufrió y su proceso de cambio en la vida y su identidad de género... ¿Cómo te sentás a defender una causa como la de Lucas Benvenuto y después te sentás con él (Jey Mammón) a tratar de ayudarlo?", comenzó diciendo Yanina Latorre. Y agregó: "Yo no podría hacerlo, me dan ganas de vomitar".

"Sí", señaló enseguida Nazarena Vélez, apoyando las palabras de su colega.

Seguido a esto, Yanina Latorre concluyó: "Lo mejor que tenemos nosotros los comunicadores... bueno, en mi (caso) es mi palabra. Yo siempre voy por la misma línea. Nunca me desdigo ni cambio de bando".

Sin dudas, la angelita no está de acuerdo con la decisión de la conductora de Intrusos de haber entrevistado a Jey Mammón.