Ángel de Brito mostró la conversación que tuvo con Mauro Icardi después de una publicación del Wandagate

Es de público conocimiento que Ángel de Brito popularizó el famoso "angelresponde" donde los seguidores le hacen preguntas sobre la farándula y él responde lo que sabe de cada tema. En la última dinámica de preguntas y respuestas, le consultaron sobre el Wandagate y su respuesta no le gustó a Mauro Icardi.

Ángel de Brito había respondido que él creía que Mauro y la China Suárez habían tenido sexo, lo que rápidamente generó que el futbolista le mande un mensaje que hasta hoy, el periodista no había mostrado. "¿Estas seguro de que es tan obvio? Mmm...revisá mejor tus informantes. Te aseguro que NO", fueron las palabras del deportista.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Como era de esperarse, Ángel de Brito le respondió sin problemas: "No estoy seguro, es una opinión, sino diría 'les confirmo'. ¿Sos Mauro o WANDA?", esa fue la pregunta que el periodista le hizo a quien le estaba escribiendo desde la cuenta oficial de Instagram de Mauro Icardi.

Lo cierto es que Ángel de Brito no cree que haya sido Mauro el que escribió ese mensaje, pero aunque no le hayan respondido quién era, lo único seguro es que la respuesta de Ángel no les gustó y quisieron hacérselo saber, se ve que todavía genera malestar que se siga tocando el tema.