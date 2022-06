Ángel de Brito mostró la nueva canción de la China Suárez: "Todo lo que dicen de mí"

Ángel de Brito mostró por primera vez la nueva canción de la China Suárez. El periodista reveló en "LAM" que se trata del segundo corte del que será su primer CD, el primero fue el que grabó con Santi Celli "El Juego Del Amor".

La China Suárez ya tiene lista su próxima canción, no solo que ya está grabada sino que también ya tiene el videoclip. Antes de que la la artista la de a conocer a sus fanáticos, el corte musical le llegó a Ángel De Brito que no dudó en compartirla en su programa, aunque adelantó que la actriz no quería que se haga pública antes del lanzamiento oficial.

La China Suárez con Santiago Celli.

La canción de la China Suárez habla sobre el hostigamiento que recibió la actriz cuando se habló de su vida privada, más precisamente de sus relaciones amorosas. "A veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía", expresó la artista a través de su música.

El ritmo es pegadizo y la canción seguramente será un éxito, ya que basta oírla una sola vez para quedar repitiendo en loop el estribillo de la canción. Hasta el momento la China Suárez no se expresó al respecto sobre la filtración de su segundo corte, pero las críticas fueron muy buenas.

Letra de la nueva canción de la China Suárez

Lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía,

a veces no sé qué hacer cuando se quieren meter hasta en mi cama vacía.

Me llama mi familia, leyeron las noticias,

no saben más que decir,

atrás de un falso perfil se esconden todos los días, me llenan de espinas.

A veces quiero escapar para olvidarme de todo.

Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo.

Duele que me peguen mucho más que a ellos, algo se desarma en el suelo.

Ya me emborraché cada día de esta primavera,

ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era.

Y por eso estoy acá, es mi única manera, la verdadera.

Y ya que quieren hablar, ¿por qué no hablamos de todos?

Todo lo que dicen de mí, lo mío es cosa mía, lo tuyo es fantasía.