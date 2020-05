Laurita Fernández, sobre su reconciliación con Cabré: "No hay interés"

Laurita Fernández confirmó hace ya algunas semanas su separación con Nicolás Cabré en medio de la cuarentena.

En ese entonces, la bailarina aseguró que con el actor "estaban desencontrados" y aseguró que el tiempo daría lugar (o no) a una reconciliación. Pero a pesar de las palabras, la actriz volvió a referirse a la ruptura y su testimonio fue menos alentador.

En una entrevista con Agustina Casanova para Telefe, la diosa negó cualquier posibilidad de reconciliación. "No porque tiene que ser mutuo. Cuando del otro lado ya no existe el interés o ganas no hay mucho más que hacer. Es respetable. Por más doloroso que sea es de a dos, si las dos partes no quieren lo mismo. No tiene sentido", confesó. "Es un momento muy complicado para tomar decisiones, pero así y todo se las toma. Hoy creo que no podemos volver, no es mutuo las ganas y el interés. No voy a pelear, remar y algo sola".

Luego, Laurita se refirió a los primeros días de separación en pleno aislamiento. "Al principio se me cerró el estómago. No abría la heladera. Bajé un poco de peso pero ahora me volví a equilibrar. Sigo entrenando ahora, la descarga física me hizo bien", confesó.

"Pasé y sigo pasando por un proceso feo. Al principio era un masoquismo porque veía fotos, videos. Entendí que tenía que pasar por eso, ahora ya está", cerró.