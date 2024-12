Ángel de Brito es uno de los reporteros, junto a Yanina Latorre, más polémicos pero también con mayor caudal de información y acceso a la palabra de los protagonistas de la farándula de la República Argentina. En LAM, programa que se transmite de lunes a viernes por la pantalla de América TV, él es encargado de conducir y a su alrededor posee la presencia de mujeres y hombres que son voces autorizadas y funcionan como un gran complemento para lo que es la performance del mencionado periodista.

Recientemente se conoció la noticia de la renuncia de Fernanda Iglesias, quien reveló que le ofrecieron cobrar 220 mil pesos para sus participaciones en sus cuenta de Instagram. Ese fue el motivo por el cual decidió no seguir formando parte de este segmento y el exjurado del "Bailando" opinó acerca de lo que fueron sus quejas.

Qué dijo Ángel de Brito sobre las quejas de Fernanda Iglesias

Durante la jornada de este miércoles se conocieron una serie de posteos en los que Fernanda Iglesias expresó su descontento y los motivos por los cuales tomó la decisión de renunciar a LAM. Entre ellos, se encuentran una reducción en sus apariciones (dos por semana) y una considerable baja en su salario que oscilaría los 220 mil pesos, algo que llegó a los oídos de Ángel de Brito que opinó al respecto y no se guardó nada.

En este sentido, Yanina Latorre y Marccela Feudale se sumaron a la palabra del conductor del programa de América TV y reconocieron que su colega les había manifestado que continuaría por diciembre para cobrar todo el mes. “Me da mucha pena que no haya terminado el mes”, expresó con firmeza Marixa Balli en simultáneo al periodista que comentaba que buscó "hacerle un homenaje” con todos sus cruces durante el vivo.

Ángel de Brito busco agregarle un poco de picante a este momento del programa y le cargó de responsabilidad a Ximena Capristo, la nueva "angelita". “Para mí es tu culpa Capristo", soltó el reconocido periodista buscando a una culpable por la salida de Fernanda Iglesias.

El reportero que también cuenta con su programa en la plataforma de streaming "Bondi Live" reveló cómo fue que se enteró de esta noticia y aseguró que fue mediante redes sociales. "Lo aclaro antes que levanten bol…: Fer vino a mi camarín y me dijo ‘no voy a seguir el año que viene porque no me gusta la oferta que me hicieron’, expresó y luego agregó: "Le dije que estaba perfecto. Trabajó dos años y medio con nosotros. Yo la conozco hace 25 años así que nada de lo que haga me va a sorprender nunca porque la conozco mucho y la quiero y la valoro como profesional, por eso estuvo acá en el programa a pesar de la resistencia de mucha gente”.

“A mí eso en general no me interesa porque busco lo mejor para el programa y estuvo muy bien como periodista todo el tiempo que estuvo acá, pero no me sorprenden sus actitudes y sus reacciones; más bien me causan gracia”, concluyó diciendo Ángel de Brito en cuanto a la salida de Fernanda Iglesias de LAM y cómo se expresó en sus redes sociales por lo que manifestó que le ofrecieron para cobrar de aquí en adelante.

