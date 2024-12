Wanda Nara abrió un nuevo frente de conflicto tras cruzarse en redes sociales con Ángel de Brito quien, sin medias tintas, la acusó directamente de mentirosa luego de la publicación de una serie de supuestas aclaraciones y desmentidas.

¿Por qué se pelearon Wanda Nara y Ángel de Brito?

La primera piedra la tiró el conductor de televisión cuando criticó a la mediática de hacer exactamente lo mismo que criticó de su ex marido, Mauro Icardi. “‘Qué mal que Mauro haya ido a Tequila antes de la audiencia’”, criticaba la semana pasada Wanda. Anoche Wanda en Tequila y hoy tenía audiencia. Ja, ja, ja”, escribió en su cuenta de X De Brito junto con una foto que graficaba el momento.

El posteo de Ángel de Brito criticando a Wanda Nara

La conductora de Bake Off famosos no tardó en responder al posteo de De Brito y explicó: “Hoy no tuve audiencia. Tenía que presentar unos documentos. La pericia y audiencia fue una y ya la hicimos antes. Nos pidieron documentación de algunas cosas, y de paso hablé, pero no fue audiencia. Entiendo que te pidan que me ensucies, pero quiero aclarar”.

La respuesta de Wanda Nara a la acusación de De Brito

La respuesta de De Brito no se hizo esperar y la cruzó: “Vos sos la acostumbrada a que te pidan y dar. No es mi caso, ubícate mentirosa serial. Besos”.

Quien se sumó al cruce fue Dolores Mitre que acotó: “Y recién se equivocó la puerta de entrada. Si hubiera sido Mauro estaba borracho y perdido ja, ja, ja”. Sin embargo, el cruce no terminó en las redes sociales y se trasladó a la pantalla chica donde De Brito expuso la mentira de Wanda Nara respecto de que al día siguiente de Tequila no tenía una audiencia.

En LAM, Yanina La Torre leyó un documento al aire que explicaba que Wanda fue al juzgado a cumplir con un pedido de pericia. “Me llegó hoy el pedido de pericia, la ampliación de la pericia de Wanda”. “¿Me mintió Wanda? ¿Me mintió otra vez?”, se preguntó irónicamente De Brito.

“A los fines de completar la evaluación encomendada, cursamos las siguientes citaciones”, dijo la panelista que luego insistió “Wanda no fue a presentar ningún papel”. “En ese sentido, la señora Wanda Solange Nara deberá concurrir a la sede del CIF … el 9 de diciembre de 2024 a las 11 horas. Icardi va el 17 de diciembre a las 9 de la mañana”, leyó Latorre.

“Se solicita a las personas citadas que al momento de las entrevistas concurran con documentación que acredite tratamientos terapéuticos, ya sea psiquiátricos, psicológicos, que se encuentren realizando. Aclaramos, por la naturaleza de la evaluación, las entrevistas deben realizarse de manera presencial”, cerró Yanina Latorre.

Lo cierto es que Wanda también está enfrentada desde hace tiempo con Latorre al punto tal que la habría amenazado con ir a la Justicia para solicitar un bozal legal contra ella. Lo confirmó la periodista al revelar además que tuvo un tensa charla con Wanda en donde se dijeron de todo.

Tras la lectura de la panelista, De Brito concluyó “¡Mentile a Icardi, a mí no!”. Todo parece indicar que los cruces entre la conductora de Bake Off famosos con algunos periodistas de la farándula van a continuar.