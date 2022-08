Ángel De Brito reveló el motivo de la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Ángel De Brito continuó con la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi en LAM.

Tras haber dado la primicia del futuro divorcio de la pareja, ahora el conductor contó los motivos de la crisis.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

Según Ángel De Brito, el mayor problema entre Wanda Nara y Mauro Icardi fue el que generó el Wandagate, es decir, lo sucedido con la China Suárez.

El conductor contó que fue algo que Wanda Nara siempre se lo sacó a cada momento a su marido.

Luego, el líder de LAM, mostró un audio que le envió Yanina Latorre desde Miami, donde está vacacionando, y la angelita reforzó la información.

Ángel De Brito en LAM.

"Wanda no lo perdonó", aseguró Yanina Latorre en el audio, haciendo referencia a lo sucedido entre Mauro Icardi y la China Suárez. Y agregó: "Se pelean todo el tiempo".

Además, la angelita señaló que la hermana de Zaira Nara "lo agarró como trofeo y no lo quiere dejar para no darle el gusto a la China".

Lo cierto es que la crisis está y que por lo que dijo en el audio Wanda Nara, el divorcio también.

Wanda Nara.

Wanda Nara confirmó que se divorciará de Mauro Icardi: "No puedo más"

Wanda Nara confirmó su divorcio con Mauro Icardi y en LAM publicaron el audio.

Se trata de un mensaje que le envió la empresaria a Carmen, una supuesta empleada que la denunció recientemente por falta de pago.

Allí, Wanda Nara es clara y le dice a la mujer que va a divorciarse de Mauro Icardi.

Según Ángel De Brito, el audio había sido enviado hacía unas horas. En élWanda Nara decía: "Yo me vine a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro", dijo al principio la empresaria. Y agregó: "Me quedo unos días más. No puedo más y le pedí el divorcio".

De esta manera, la hermana de Zaira Nara confirmó que los rumores de crisis eran ciertos.