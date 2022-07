Ángel De Brito confirmó que Wanda Nara volverá a la televisión

Ángel De Brito contó que Wanda Nara volverá a la televisión esta noche en LAM.

El periodista comenzó dando pistas en el formato de enigmático para que las angelitas adivinaran de quién se trataba.

Entre otras cosas, Ángel De Brito adelantó que había estado en LAM varias veces, que era rubia, que sabía de fútbol y que había estado en algunos de los programas de Marcelo Tinelli.

Ángel De Brito en LAM.

Luego de tirar varios nombres, sólo Pía Shaw y Fernanda Iglesias adivinaron de quién se trataba. Hasta que finalmente el conductor reveló el nombre de Wanda Nara.

Hasta el momento, lo único que dijo Ángel De Brito fue que la esposa de Mauro Icardi va a trabajar para Telefe y todas sus plataformas, y que va a ir a cubrir el mundial. Seguramente más adelante pueda dar más detalles.

Wanda Nara.

Wanda Nara anunció su nuevo proyecto en la televisión: "Pronto"

Luego de varios días sin comunicarse directamente con los seguidores, semanas atrás Wanda Nara los sorprendió al revelar cuál será su próximo proyecto laboral. La modelo se manifestó contenta y ansiosa de poder cumplir con este nuevo trabajo.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Wanda Nara expresó: "Yo no dejo de trabajar y no me aguanto, les quiero contar todo, porque se vienen tantas novedades... Ayer hice un Zoom de tres horas, se nos cortaba y volvía".

Wanda Nara.

Como si eso fuera poco, Wanda Nara agregó: "Muchas novedades, me van a ver muy pronto, ¿en dónde?, en dónde me van a ver a mí, en el canal de la familia". De esa forma dejó en evidencia que estaría pronta a arribar a la pantalla de Telefe, ya que ese es el medio que suele denominarse "El Canal de la Familia".

Si bien la modelo ya formó parte de la televisión Europea cuando fue panelista de un programa deportivo, será la primera vez que la veamos en Argentina.