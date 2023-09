Maxi Guidici sigue siendo tendencia después del intento de suicidio ingiriendo un blíster de Clonazepam. El cordobés apareció en sus redes sociales diciendo que iba a hacer un video contando todo lo que le estaba pasando. Ángel De Brito reveló una conversación que tuvo con el ex Gran Hermano y contó que decisión tomo tras lo sucedido.

Ángel De Brito reveló la decisión de Maxi Guidici después de intentar suicidarse

El periodista interactuó con sus seguidores mediante una caja de preguntas en sus historias de Instagram. Como era de esperarse le preguntaron sobre el cordobés: "Como esta Maxi?". El jurado del Bailando no dudo en responder sobre la charla que tuvo con el ex de Juliana Díaz.

Ángel De Brito reveló la decisión de Maxi Guidici después de intentar suicidarse

“Ayer hablé bastante”, comenzó Ángel De Brito sobre la conversación que tuvo con Maxi Guidici. “Si no consigue trabajo en Bs As vuelve a Córdoba”, explicó el periodista. “Un pico de estrés y frustración”, acotó el jurado del Bailando para luego exponer las ganas del cordobés de estar en el certamen que conduce Marcelo Tinelli: “Quiero entrar al Bailando… la verdad es que me juego todas las fichas ahí. Lo deseo con el alma”.

AF.