Facundo Moyano anuncio su separación de Eva Bargiela el jueves por la noche en "Verdad/Consecuencia" por la señal de TN. Ángel de Brito reveló cómo el dirigente hizo su jugada anticipada sin importar lo acordado con la modelo.

El dirigente estuvo en un programa de TN, donde arrojó que se encontraba distanciado de su esposa Eva Bargiela: "Estamos separados, y no voy a hablar del tema porque no me corresponde. No tengo nada más que agregar al respecto".

Facundo Moyano dejó a las conductoras del programa en shock al no poder hacerle más preguntas al dirigente sobre su matrimonio.

La traición de Facundo Moyano a Eva Bargiela

Desde sus redes sociales, el conductor de LAM dejó la cajita de preguntas y respuestas, y uno de sus seguidores le preguntó por la separación de Facundo Moyano y Eva Bargiela. Ante esto, De Brito respondió: “El la dejó por le Bailando”, comenzó escribiendo.

Ángel de Brito reveló la traición de Facundo Moyano a Eva Bargiela

Luego, agregó: “La traicionó porque acordaron no decirlo. Hasta ayer Eva fingía demencia en la pista y usaba el anillo”, reveló Ángel de Brito.

J.M