Maxi Guidici atravesó un momento muy dificil que lo llevó a un intento de suicidio y aunque nadie se imaginó lo que podría llegar a hacer, en la última entrevista que brindó ese día, se lo vio completamente quebrado.

Fue Santiago Rivaroy quien habló con Maxi Guidici para "El Debate del Bailando". La charla se dio el jueves en la grabación del "Bailando 2023", luego del choque que sufrió el exparticipante de "Gran Hermano 2022". Allí se refirió a su ruptura con Juliana Díaz y a lo que espera de aquí en adelante para su vida.

Qué dijo Maxi Guidici en dicha entrevista

"Pensé que iba a ser algo pasajero, lamentablemente, me equivoqué un montón, pero bueno... Creí en lo nuestro, pero ya la vi muy decidida, muy enfocada en esto (el Bailando). Había cosas para remar, cosas que fueron pasando, pero ya está. Fue una decisión que tomó y ahora hay que seguir, yo la conozco y sé que ya está. Cometí errores en momentos que estaba vulnerable. Fueron errores, sin justificativos y sin nada", expresó Maxi en primera instancia en relación al comunicado de Juliana anunciando la ruptura definitiva.

"Yo lo que puedo decir es que último tiempo que me empecé a tratar, sentí que estaba enfocado en ella, quería lo mejor para ella y estaba dispuesto a todo, pero una mínima cosa hizo un detonante y ya está. Ella quiere estar al 100 por ciento acá y para eso, tiene que estar sin mí", agregó Maxi con total sinceridad reconociendo que la gota que rebalsó el vaso fue su responsabilidad.

Al ser consultado sobre los motivos que llevaron a Juliana a tomar la decisión de separarse definitivamente, Maxi Guidici asumió: "Fue por mensajes viejos con otras personas, ella también sufre un poco de celos, y se sumaron a otras cosas como mis celos acá en el Bailando que la estoy luchando. Juliana quiere estar tranquila y relajada por eso decidió esto".

Como si eso fuea poco, Guidici continuó: "Sinceramente, a mí me parte al medio esto. Yo no sé para dónde voy a disparar. Necesito algo que me desenfoque. Ojalá que se me dé algo por lo menos para enfocarme en un laburo y ponerle todo ahí. Estas cosas pasan. Nadie se muere de amor y hay que seguir para adelante. Fue una historia hermosa". Al ver a Maxi quebrado, Santiago decidió terminar con la entrevista, por lo que el influencer señaló: "La terminamos acá, es durísimo".