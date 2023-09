Recientemente, Walter Alfa Santiago protagonizó una polémica al opinar sobre el mal momento por el que estaba pasando Maxi Giudici, e incluso Juan Reverdito salió a defender al cordobés. Ahora, el panelista de "Polémica en el Bar" decidió realizar un fuerte descargo en su Instagram en donde destruyó a ambos exhermanitos.

Alfa comenzó hablando sobre los filosos comentarios del tachero contra él: “Me mandaron el otro día ciertas cosas que este tipo, el taxista, dice sobre mi. Se llenan la boca hablando de mi. Yo no soy hipócrita, si fuera hipócrita, podría salir a decir 'lamento muchísimo lo que está pasando, acá estoy para lo que necesites’, como dicen varios hipócritas”.

Alfa realizó un fuerte descargo en su Instagram.

Y el panelista continuó aclarando que no es hipócrita: “Pero como yo no soy hipócrita, me jacto de tener buena memoria, entonces sé quién es buena gente conmigo y quienes no”.

Por último, Walter Alfa Santiago dejó en claro que no se arrepiente de sus dichos sobre Maxi Giudici y que no le importa la opinión de Juan Reverdito: “No sé qué cosas estará diciendo ahora de mi, pero un tipo que me quiso sacar a mi en una bolsa , y que después me mandó a la concha de mi madre, para mi no significa nada. Hay que poner las cosas bien en claro, no hay que ser político ni diplomático”.

¿Qué dijo Walter Alfa Santiago sobre Maxi Giudici tras su intento de suicidio?

El participante más polémico de Gran Hermano 2022 decidió aprovechar una publicación en donde se hablaba de lo que le sucedió a su excompañero para dar su opinión sobre lo que atravesaba el cordobés.

"Pensar que hace unos días se burlaba de mí en Editando Tele porque un control de alcoholemia me dio positivo por 0.7 (dos copas de vino, permitido en CABA 0.5...) diciendo '¡por fin tiene algo positivo!'", fue lo que comentó Walter Alfa Santiago en un posteo de Pablo Layus.

J.C.C